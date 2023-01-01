За добу в Україні знищили 620 окупантів: нові дані про втрати ворога

Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 272 940 російських військових, зокрема 620 — лише за вчора, 17 вересня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4623 (+3 за вчора);• бойові броньовані машини — 8834 (+6);• артилерійські системи — 6027 (+24);• реактивні системи залпового вогню — 776;• засоби протиповітряної оборони — 525 (+2);• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4769 (+27);• крилаті ракети — 1462 (+7);• кораблі й катери — 20;• підводні човни — 1;• автомобільна техніка та автоцистерни — 8571 (+34);• спеціальна техніка — 901 (+5).Ці дані не остаточні та ще уточнюють.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.