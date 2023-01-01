За добу в Україні знищили 620 окупантів: нові дані про втрати ворога
Сьогодні, 09:08
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 272 940 російських військових, зокрема 620 — лише за вчора, 17 вересня.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4623 (+3 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8834 (+6);
• артилерійські системи — 6027 (+24);
• реактивні системи залпового вогню — 776;
• засоби протиповітряної оборони — 525 (+2);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4769 (+27);
• крилаті ракети — 1462 (+7);
• кораблі й катери — 20;
• підводні човни — 1;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8571 (+34);
• спеціальна техніка — 901 (+5).
Ці дані не остаточні та ще уточнюють.
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.
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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4623 (+3 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8834 (+6);
• артилерійські системи — 6027 (+24);
• реактивні системи залпового вогню — 776;
• засоби протиповітряної оборони — 525 (+2);
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4769 (+27);
• крилаті ракети — 1462 (+7);
• кораблі й катери — 20;
• підводні човни — 1;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8571 (+34);
• спеціальна техніка — 901 (+5).
Ці дані не остаточні та ще уточнюють.
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.
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