Росія атакувала Україну крилатими ракетами та дронами, є загиблі: що відомо

Російсько-окупаційні війська у ніч проти 18 вересня завдали масованого ракетно-авіаційного удару по Україні з застосуванням крилатих ракет та ударних дронів.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 18 вересня.Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, ворог атакував Україну ударними дронами типу Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.«Шахеди» летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ в рф та мис Чауда — у тимчасово окупованому Криму. Всього зафіксували 24 ударних дрони, які летіли у напрямку Миколаївської та Одеської областей. Сили оборони знищили 18 дронів.Пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Ворог залучив 8 бортів. Зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .Всі 17 ракет бійці Повітряних сил знищили у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.Окупанти всю ніч атакували регіон. Унаслідок «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один — отримав травми, і йому медики надали допомогу на місці.У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.Під вогнем була й Ольгівка. Там постраждала 63-річна жінка — її госпіталізували, повідомив очільник ОВАВ області було чутно вибухи, працювала протиповітряна оборона, повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації, цитує пресслужба ОВА. Детальнішу інформацію обіцяє згодом.Сили оборони під ранок збили над областю дві крилаті ракети, написав голова облвійськадміністраціїУ ніч проти 18 вересня в регіоні працювала протиповітряна оборона, повідомив очільник ОВА. Атаки дронами типу Shahed-136/131 зазнала Снігурівська громада.Уламки збитого дрона спричинили пожежу двоповерхової будівлі, яка не використовується. Займання оперативно загасили. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає.Військові рф уночі завдали ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, повідомили у Генштабі. Деталей там не надали.