Яким буде курс долара у 2024 році





Про це повідомляє Європейська бізнес-асоціація, пише



Яким буде курс долара у 2024 році



Керівники багатьох компаній у бюджетах на 2024 рік заклали вартість валюти в середньому на рівні 41 гривні.



"Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% – у натуральному виразі. Минулого року таких було 58% та 43% відповідно. Зокрема, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10%, і 25% – на 11 – 20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному виразі – 17%", – йдеться у звіті.



Зауважимо також, що Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про занепокоєння щодо зміцнення гривні й розраховує на ослаблення курсу до 41,4 гривні.



Що буде з курсом долара на наступному тижні



На майбутній курс долара впливатиме рішення НБУ зменшити облікову ставку з 22 до 20%.



"18 – 24 вересня ситуацію на валютному ринку в першу чергу визначатимуть рішення, ухвалені 14 вересня: а саме рішення по ставці та можливі зміни до валютного регулювання. Якщо такі зміни будуть (майже всі переконані, що зниження облікової ставки таки станеться), то після оприлюднення останніх даних по інфляції варто очікувати нових "коридорів" на валютному ринку", - зазначає начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.



На його думку, ситуація з курсом буде стабільною, а показники будуть на рівні 37,80 – 38,80 гривні.

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