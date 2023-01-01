Яким буде курс долара у 2024 році

Яким буде курс долара у 2024 році
НБУ планує поступово знімати чинні валютні обмеження на ринку та переходити до плаваючого курсу. У зв'язку з цим курс долара може значно зрости.

Про це повідомляє Європейська бізнес-асоціація, пише 24 Канал

Яким буде курс долара у 2024 році

Керівники багатьох компаній у бюджетах на 2024 рік заклали вартість валюти в середньому на рівні 41 гривні.

"Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% – у натуральному виразі. Минулого року таких було 58% та 43% відповідно. Зокрема, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10%, і 25% – на 11 – 20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному виразі – 17%", – йдеться у звіті.

Зауважимо також, що Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про занепокоєння щодо зміцнення гривні й розраховує на ослаблення курсу до 41,4 гривні.

Що буде з курсом долара на наступному тижні

На майбутній курс долара впливатиме рішення НБУ зменшити облікову ставку з 22 до 20%.

"18 – 24 вересня ситуацію на валютному ринку в першу чергу визначатимуть рішення, ухвалені 14 вересня: а саме рішення по ставці та можливі зміни до валютного регулювання. Якщо такі зміни будуть (майже всі переконані, що зниження облікової ставки таки станеться), то після оприлюднення останніх даних по інфляції варто очікувати нових "коридорів" на валютному ринку", - зазначає начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

На його думку, ситуація з курсом буде стабільною, а показники будуть на рівні 37,80 – 38,80 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: долар, курс валют, економіка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яким буде курс долара у 2024 році
Сьогодні, 07:07
Боявся за життя дітей: на Волині чоловік відмовився від мобілізації
Сьогодні, 06:00
Волинянки здобули три нагороди на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 04:47
У Польщі в морі втопився 53-річний українець
Сьогодні, 03:13
Нетверезий волинянин викрав у знайомих авто і втрапив у ДТП: як його покарали
Сьогодні, 02:02
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 11 серпня Курс валют у Луцьку 11 серпня
11 серпень, 09:13
Курс валют у Луцьку 3 червня Курс валют у Луцьку 3 червня
03 червень, 10:13
Курс валют у Луцьку 20 квітня Курс валют у Луцьку 20 квітня
20 квітень, 09:19
Курс валют у Луцьку 19 квітня Курс валют у Луцьку 19 квітня
19 квітень, 09:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яким буде курс долара у 2024 році
Сьогодні, 07:07
 0
Боявся за життя дітей: на Волині чоловік відмовився від мобілізації
Сьогодні, 06:00
 0
Волинянки здобули три нагороди на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 04:47
 0
У Польщі в морі втопився 53-річний українець
Сьогодні, 03:13
 0
Нетверезий волинянин викрав у знайомих авто і втрапив у ДТП: як його покарали
Сьогодні, 02:02
 0
Медіа
відео
1/8