Боявся за життя дітей: на Волині чоловік відмовився від мобілізації

Боявся за життя дітей: на Волині чоловік відмовився від мобілізації
На Волині судили чоловіка, який відмовився мобілізуватись. Зі слів волинянина, він боявся залишити дружину і двох маленьких дітей самих.

Про це інформує ІА Волинські Новини.

Як йдеться у вироку Старовижівського районного суду, уродженець села Кримне Ковельського району Богдан Н. 9 січня отримав повістку. За кілька днів чоловік мав з’явитися для подальшого відправлення до військової частини. Проте волинянин не прийшов до пункту збору.

У судовому засіданні Богдан Н. вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю. Як зазначив, напередодні в село привезли тіло загиблого на війні односельчанина, а оскільки у нього двоє маленьких дітей, то злякався залишати самих, бо боявся за їхнє життя.

Чоловік повністю погодився із обвинуваченням, щиро розкаявся та просив суворо його не карати.

Суд визнав волинянина винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу) і призначив йому три роки позбавлення волі. Проте замінив покарання на рік іспитового.

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Теги: мобілізація, суд
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