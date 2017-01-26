Боявся за життя дітей: на Волині чоловік відмовився від мобілізації





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Як йдеться у вироку Старовижівського районного суду, уродженець села Кримне Ковельського району Богдан Н. 9 січня отримав повістку. За кілька днів чоловік мав з’явитися для подальшого відправлення до військової частини. Проте волинянин не прийшов до пункту збору.



У судовому засіданні Богдан Н. вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю. Як зазначив, напередодні в село привезли тіло загиблого на війні односельчанина, а оскільки у нього двоє маленьких дітей, то злякався залишати самих, бо боявся за їхнє життя.



Чоловік повністю погодився із обвинуваченням, щиро розкаявся та просив суворо його не карати.



Суд визнав волинянина винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу) і призначив йому три роки позбавлення волі. Проте замінив покарання на рік іспитового.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили чоловіка, який відмовився мобілізуватись. Зі слів волинянина, він боявся залишити дружину і двох маленьких дітей самих.Про це інформує ІА Волинські Новини Як йдеться у вироку Старовижівського районного суду, уродженець села Кримне Ковельського району9 січня отримав повістку. За кілька днів чоловік мав з’явитися для подальшого відправлення до військової частини. Проте волинянин не прийшов до пункту збору.У судовому засіданні Богдан Н. вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю. Як зазначив, напередодні в село привезли тіло загиблого на війні односельчанина, а оскільки у нього двоє маленьких дітей, то злякався залишати самих, бо боявся за їхнє життя.Чоловік повністю погодився із обвинуваченням, щиро розкаявся та просив суворо його не карати.Суд визнав волинянина винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу) і призначив йому три роки позбавлення волі. Проте замінив покарання на рік іспитового.

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