Російські окупанти забрали життя 23-річного воїна з Волині Назарія Шуміка

Російські окупанти забрали життя 23-річного воїна з Волині Назарія Шуміка
У війні з росією загинув житель села Нуйно Назарій Григорович Шумік, 14.07.2000 р.н.

Про це повідомили у Сошичненській громаді.

«З великим жалем та сумом повідомляємо про те, що 13.09.2023 року під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Кремінна Луганської області загинув наш земляк, житель села Нуйно, Назарій Григорович Шумік, 14.07.2000 р.н.

Він сміливо, як вірний син своєї Держави, мужній солдат став на захист України, але страшна смерть обірвала молоде життя. Вже ніколи ми не почуємо його радісний голос, жартівливі слова, не звеселить серце його доброта і щирість», – йдеться у повідомленні.

Деталі зустрічі скорботного кортежу із тілом Героя повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого військового. Вічна пам’ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Назарій Шумік, Волинь, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу в Україні знищили 620 окупантів: нові дані про втрати ворога
Сьогодні, 09:08
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та дронами, є загиблі: що відомо
Сьогодні, 08:53
Російські окупанти забрали життя 23-річного воїна з Волині Назарія Шуміка
Сьогодні, 08:18
Яким буде курс долара у 2024 році
Сьогодні, 07:07
Боявся за життя дітей: на Волині чоловік відмовився від мобілізації
Сьогодні, 06:00
Схожі новини
У війні з росією загинув 20-річний воїн з Волині Іван Перій У війні з росією загинув 20-річний воїн з Волині Іван Перій
16 вересень, 17:21
Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади Війна забрала життя трьох Героїв із Нововолинської громади
11 вересень, 21:56
Біля Авдіївки загинув військовий з Волині Олександр Кубай Біля Авдіївки загинув військовий з Волині Олександр Кубай
30 серпень, 21:34
На Донеччині загинув поліцейський з Луцька Роман Гіренко На Донеччині загинув поліцейський з Луцька Роман Гіренко
25 серпень, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ківерцівське лісництво визнали найкращим в Україні
Сьогодні, 09:20
 0
За добу в Україні знищили 620 окупантів: нові дані про втрати ворога
Сьогодні, 09:08
 0
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та дронами, є загиблі: що відомо
Сьогодні, 08:53
 0
Російські окупанти забрали життя 23-річного воїна з Волині Назарія Шуміка
Сьогодні, 08:18
 0
Яким буде курс долара у 2024 році
Сьогодні, 07:07
 0
Медіа
відео
1/8