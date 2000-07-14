Російські окупанти забрали життя 23-річного воїна з Волині Назарія Шуміка

У війні з росією загинув житель села Нуйно, 14.07.2000 р.н.Про це повідомили у Сошичненській громаді.«З великим жалем та сумом повідомляємо про те, що 13.09.2023 року під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Кремінна Луганської області загинув наш земляк, житель села Нуйно, Назарій Григорович Шумік, 14.07.2000 р.н.Він сміливо, як вірний син своєї Держави, мужній солдат став на захист України, але страшна смерть обірвала молоде життя. Вже ніколи ми не почуємо його радісний голос, жартівливі слова, не звеселить серце його доброта і щирість», – йдеться у повідомленні.Деталі зустрічі скорботного кортежу із тілом Героя повідомлять пізніше.