У Польщі в морі втопився 53-річний українець





Як повідомляє

який не був під наглядом рятувальника, могло статися лихо. 53-річний громадянин України прямо навпроти бази WORP (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) зайшов у море покупатися, однак того дня були високі хвилі та сильні підводні течії. Коли друзі з берега перестали бачити чоловіка, то запідозрили неладне й одразу зателефонували до відповідних служб.



На пошуки зниклого негайно вирушили рятувальники берегової морської рятувальної станції та поліція. Українця шкали у воді з човна, а на береговій лінїї - з автомобіля. Активні пошуки того дня не завершилися успіхом і о 19:50 були припинені. Поліція продовжувала пошуки й уночі, прочісуючи місцевість квадроциклами. Наступного ранку, 15 вересня, на вимогу поліції пошукові роботи за участі рятувальників відновилися. Вже за 3 хвилини після їхнього початку рятувальники помітили на камінні біля хвилеріза оголене тіло чоловіка. Він вже був мертвий. На думку рятувальників, його затягнуло під воду сильною підводною течією і він вже не

зміг вибратися на поверхню.



Тіло загиблого забрали для розтину. За словами рятувальника волонтерської рятувальної служби Слупська Єнджея Валашека, цього сезону це перша жертва хвиль в Устці. Чоловік не повинен був входити до води при високих хвилях, у місці з підводними течіями та без нагляду рятувальника. У місці, де загинув українець, так звана "чорна точка" ("czarny punkt") - тут існує абсолютна заборона будь-якого купання через випадки загибелі людей. До речі, 15 вересня був останній день роботи рятувальників на пляжі в Устці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічний випадок, в якому загинув громдянин України, стався в місті Устка Слупського повіту Поморського воєводства 14 вересня.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на gp24.pl, у четвер близько 16:20 до морської пошуково-рятувальної служби в Устці надійшло повідомлення про те, що з одним з відпочиваючих на місцевому пляжі,який не був під наглядом рятувальника, могло статися лихо. 53-річний громадянин України прямо навпроти бази WORP (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) зайшов у море покупатися, однак того дня були високі хвилі та сильні підводні течії. Коли друзі з берега перестали бачити чоловіка, то запідозрили неладне й одразу зателефонували до відповідних служб.На пошуки зниклого негайно вирушили рятувальники берегової морської рятувальної станції та поліція. Українця шкали у воді з човна, а на береговій лінїї - з автомобіля. Активні пошуки того дня не завершилися успіхом і о 19:50 були припинені. Поліція продовжувала пошуки й уночі, прочісуючи місцевість квадроциклами. Наступного ранку, 15 вересня, на вимогу поліції пошукові роботи за участі рятувальників відновилися. Вже за 3 хвилини після їхнього початку рятувальники помітили на камінні біля хвилеріза оголене тіло чоловіка. Він вже був мертвий. На думку рятувальників, його затягнуло під воду сильною підводною течією і він вже незміг вибратися на поверхню.Тіло загиблого забрали для розтину. За словами рятувальника волонтерської рятувальної служби Слупська, цього сезону це перша жертва хвиль в Устці. Чоловік не повинен був входити до води при високих хвилях, у місці з підводними течіями та без нагляду рятувальника. У місці, де загинув українець, так звана "чорна точка" ("czarny punkt") - тут існує абсолютна заборона будь-якого купання через випадки загибелі людей. До речі, 15 вересня був останній день роботи рятувальників на пляжі в Устці.

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