Дівчина з Луцька приголомшила своїм голосом на «Голосі країни». ВІДЕО

Дівчина з Луцька приголомшила своїм голосом на «Голосі країни». ВІДЕО
У третьому епізоді "Голосу країни-13" дивувати членів журі прийшла 21-річна Олександра Ройко з Луцька.

Дівчина з унікальним тембром голосу давно мріяла про співочу кар’єру та навіть встигла попрацювати з один з тренерів, продюсером Іваном Клименком, пише ТСН.

Юна вокалістка познайомилася з музикантом ще до повномасштабної війни - Олександра підійшла до Івана на одній з конференцій та здивувала його своїм вокалом. Продюсер одразу побачив у студентки гарний потенціал та запропонував записати декілька партій у якості бек-вокалістки, однак після цього їхня співпраця стала на паузу.

На сцені "Голосу країни-13" Олександра виконала українську колискову "Котику сіренький" і з перших секунд розвернула крісло Клименка. Слідом за продюсером своє "Так" дівчині сказала Надя Дорофєєва. Не встигла натиснути кнопку Юлія Саніна та пожалкувала, що не спробувала забрати співачку в свою команду.

Особливий голос дівчини викликав неабияку цікавість у тренерів, тож вони запропонували їй виконати по одному куплету з їхніх пісень. Олександра приголомшила своєю вокальною імпровізацією, поєднавши в одній композиції "Прірву" Юліє Саніної, "Дежавю" Артема Пивоварова та "Вотсап" Наді Дорофєєвої. Тренери були в приємному шоці від такого талановитого каверу на їхні треки.

Після такого перформансу дівчина мала обрати, з ким з тренерів вона продовжить свій шлях на проєкті. Свій вибір Олександра зупинила на команді Івана Клименка.


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Теги: Олександра Ройко, шоу
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