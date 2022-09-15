Дівчина з Луцька приголомшила своїм голосом на «Голосі країни». ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
У третьому епізоді "Голосу країни-13" дивувати членів журі прийшла 21-річна Олександра Ройко з Луцька.
Дівчина з унікальним тембром голосу давно мріяла про співочу кар’єру та навіть встигла попрацювати з один з тренерів, продюсером Іваном Клименком, пише ТСН.
Юна вокалістка познайомилася з музикантом ще до повномасштабної війни - Олександра підійшла до Івана на одній з конференцій та здивувала його своїм вокалом. Продюсер одразу побачив у студентки гарний потенціал та запропонував записати декілька партій у якості бек-вокалістки, однак після цього їхня співпраця стала на паузу.
На сцені "Голосу країни-13" Олександра виконала українську колискову "Котику сіренький" і з перших секунд розвернула крісло Клименка. Слідом за продюсером своє "Так" дівчині сказала Надя Дорофєєва. Не встигла натиснути кнопку Юлія Саніна та пожалкувала, що не спробувала забрати співачку в свою команду.
Особливий голос дівчини викликав неабияку цікавість у тренерів, тож вони запропонували їй виконати по одному куплету з їхніх пісень. Олександра приголомшила своєю вокальною імпровізацією, поєднавши в одній композиції "Прірву" Юліє Саніної, "Дежавю" Артема Пивоварова та "Вотсап" Наді Дорофєєвої. Тренери були в приємному шоці від такого талановитого каверу на їхні треки.
Після такого перформансу дівчина мала обрати, з ким з тренерів вона продовжить свій шлях на проєкті. Свій вибір Олександра зупинила на команді Івана Клименка.
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Дівчина з унікальним тембром голосу давно мріяла про співочу кар’єру та навіть встигла попрацювати з один з тренерів, продюсером Іваном Клименком, пише ТСН.
Юна вокалістка познайомилася з музикантом ще до повномасштабної війни - Олександра підійшла до Івана на одній з конференцій та здивувала його своїм вокалом. Продюсер одразу побачив у студентки гарний потенціал та запропонував записати декілька партій у якості бек-вокалістки, однак після цього їхня співпраця стала на паузу.
На сцені "Голосу країни-13" Олександра виконала українську колискову "Котику сіренький" і з перших секунд розвернула крісло Клименка. Слідом за продюсером своє "Так" дівчині сказала Надя Дорофєєва. Не встигла натиснути кнопку Юлія Саніна та пожалкувала, що не спробувала забрати співачку в свою команду.
Особливий голос дівчини викликав неабияку цікавість у тренерів, тож вони запропонували їй виконати по одному куплету з їхніх пісень. Олександра приголомшила своєю вокальною імпровізацією, поєднавши в одній композиції "Прірву" Юліє Саніної, "Дежавю" Артема Пивоварова та "Вотсап" Наді Дорофєєвої. Тренери були в приємному шоці від такого талановитого каверу на їхні треки.
Після такого перформансу дівчина мала обрати, з ким з тренерів вона продовжить свій шлях на проєкті. Свій вибір Олександра зупинила на команді Івана Клименка.
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