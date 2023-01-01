Велосипедист – в реанімації: у Нововолинську біля автостанції трапилась аварія

Велосипедист – в реанімації: у Нововолинську біля автостанції трапилась аварія
18-го вересня близько 7:00 на вулиці Автобусній неподалік автостанції у Нововолинську трапилась ДТП.

Водій буса збив велосипедиста, котрий рухався по узбіччю дороги в попутному напрямку, пише БУГ.

Правоохоронці повідомили, що водій, керуючи автомобілем марки Фольксваген, не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого допустив наїзд на велосипедиста.

Велосипедиста госпіталізували в реанімаційне відділення та діагностували політравму та церебральну кому. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.286КК України.
Велосипедист – в реанімації: у Нововолинську біля автостанції трапилась аварія

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Теги: Нововолинськ, ДТП, автостанція
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