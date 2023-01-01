Велосипедист – в реанімації: у Нововолинську біля автостанції трапилась аварія





Водій буса збив велосипедиста, котрий рухався по узбіччю дороги в попутному напрямку, пише



Правоохоронці повідомили, що водій, керуючи автомобілем марки Фольксваген, не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого допустив наїзд на велосипедиста.



Велосипедиста госпіталізували в реанімаційне відділення та діагностували політравму та церебральну кому. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.286КК України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18-го вересня близько 7:00 на вулиці Автобусній неподалік автостанції у Нововолинську трапилась ДТП.Водій буса збив велосипедиста, котрий рухався по узбіччю дороги в попутному напрямку, пише БУГ Правоохоронці повідомили, що водій, керуючи автомобілем марки Фольксваген, не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого допустив наїзд на велосипедиста.Велосипедиста госпіталізували в реанімаційне відділення та діагностували політравму та церебральну кому. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.286КК України.

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