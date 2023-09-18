У Гаазі починаються слухання за позовом України щодо геноциду: росія братиме у них участь





Про це



Росія, яка на попередніх слуханнях ігнорувала процес, цього разу вирішила надіслати делегацію юристів до Гааги, щоби захищатися від звинувачень. Інтереси рф представляють фахівці російського МЗС, найняті ними юристи з компанії Монастирський, Зюба і Степанов (скорочена назва також звучить як МЗС), а також "міжнародні юристи".



Інтереси рф погодилися представляти юристи-науковці з Ірану, Китаю, Перу та юрист з французькою ліцензією Жан-Шарль Чікая, який не є науковцем, а натомість відомий тим, що представляє інтереси найбільш одіозних африканських диктаторів.



Україну, окрім фахівців МЗС, представлятимуть представники авторитетної міжнародної юркомпанії Covington & Burling, а також команда науковців-міжнародників, яка вже тривалий час відстоює інтереси України у Гаазі, на чолі з професором Єльської школи права Гарольдом Ко та професором Університету Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.



Також до позову України проти рф доєдналися ще 32 держави світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Палаці миру в Гаазі у понеділок, 18 вересня, починаються слухання у справі за звинуваченнями про порушення росією Конвенції про заборону геноциду , сама рф вирішила брати в них участь.Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Гааги.Росія, яка на попередніх слуханнях ігнорувала процес, цього разу вирішила надіслати делегацію юристів до Гааги, щоби захищатися від звинувачень. Інтереси рф представляють фахівці російського МЗС, найняті ними юристи з компанії Монастирський, Зюба і Степанов (скорочена назва також звучить як МЗС), а також "міжнародні юристи".Інтереси рф погодилися представляти юристи-науковці з Ірану, Китаю, Перу та юрист з французькою ліцензією Жан-Шарль Чікая, який не є науковцем, а натомість відомий тим, що представляє інтереси найбільш одіозних африканських диктаторів.Україну, окрім фахівців МЗС, представлятимуть представники авторитетної міжнародної юркомпанії Covington & Burling, а також команда науковців-міжнародників, яка вже тривалий час відстоює інтереси України у Гаазі, на чолі з професором Єльської школи права Гарольдом Ко та професором Університету Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.Також до позову України проти рф доєдналися ще 32 держави світу.

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