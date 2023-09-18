У Гаазі починаються слухання за позовом України щодо геноциду: росія братиме у них участь
Сьогодні, 12:50
У Палаці миру в Гаазі у понеділок, 18 вересня, починаються слухання у справі за звинуваченнями про порушення росією Конвенції про заборону геноциду, сама рф вирішила брати в них участь.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Гааги.
Росія, яка на попередніх слуханнях ігнорувала процес, цього разу вирішила надіслати делегацію юристів до Гааги, щоби захищатися від звинувачень. Інтереси рф представляють фахівці російського МЗС, найняті ними юристи з компанії Монастирський, Зюба і Степанов (скорочена назва також звучить як МЗС), а також "міжнародні юристи".
Інтереси рф погодилися представляти юристи-науковці з Ірану, Китаю, Перу та юрист з французькою ліцензією Жан-Шарль Чікая, який не є науковцем, а натомість відомий тим, що представляє інтереси найбільш одіозних африканських диктаторів.
Україну, окрім фахівців МЗС, представлятимуть представники авторитетної міжнародної юркомпанії Covington & Burling, а також команда науковців-міжнародників, яка вже тривалий час відстоює інтереси України у Гаазі, на чолі з професором Єльської школи права Гарольдом Ко та професором Університету Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.
Також до позову України проти рф доєдналися ще 32 держави світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Гааги.
Росія, яка на попередніх слуханнях ігнорувала процес, цього разу вирішила надіслати делегацію юристів до Гааги, щоби захищатися від звинувачень. Інтереси рф представляють фахівці російського МЗС, найняті ними юристи з компанії Монастирський, Зюба і Степанов (скорочена назва також звучить як МЗС), а також "міжнародні юристи".
Інтереси рф погодилися представляти юристи-науковці з Ірану, Китаю, Перу та юрист з французькою ліцензією Жан-Шарль Чікая, який не є науковцем, а натомість відомий тим, що представляє інтереси найбільш одіозних африканських диктаторів.
Україну, окрім фахівців МЗС, представлятимуть представники авторитетної міжнародної юркомпанії Covington & Burling, а також команда науковців-міжнародників, яка вже тривалий час відстоює інтереси України у Гаазі, на чолі з професором Єльської школи права Гарольдом Ко та професором Університету Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.
Також до позову України проти рф доєдналися ще 32 держави світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Дуплієм, який більше року вважався зниклим безвісти. ФОТО
Сьогодні, 13:46
У Гаазі починаються слухання за позовом України щодо геноциду: росія братиме у них участь
Сьогодні, 12:50
Уряд звільнив Ганну Маляр та інших заступників міністра оборони
Сьогодні, 12:10
Медіа