У Гаазі починаються слухання за позовом України щодо геноциду: росія братиме у них участь

У Гаазі починаються слухання за позовом України щодо геноциду: росія братиме у них участь
У Палаці миру в Гаазі у понеділок, 18 вересня, починаються слухання у справі за звинуваченнями про порушення росією Конвенції про заборону геноциду, сама рф вирішила брати в них участь.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Гааги.

Росія, яка на попередніх слуханнях ігнорувала процес, цього разу вирішила надіслати делегацію юристів до Гааги, щоби захищатися від звинувачень. Інтереси рф представляють фахівці російського МЗС, найняті ними юристи з компанії Монастирський, Зюба і Степанов (скорочена назва також звучить як МЗС), а також "міжнародні юристи".

Інтереси рф погодилися представляти юристи-науковці з Ірану, Китаю, Перу та юрист з французькою ліцензією Жан-Шарль Чікая, який не є науковцем, а натомість відомий тим, що представляє інтереси найбільш одіозних африканських диктаторів.

Україну, окрім фахівців МЗС, представлятимуть представники авторитетної міжнародної юркомпанії Covington & Burling, а також команда науковців-міжнародників, яка вже тривалий час відстоює інтереси України у Гаазі, на чолі з професором Єльської школи права Гарольдом Ко та професором Університету Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.

Також до позову України проти рф доєдналися ще 32 держави світу.

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Теги: Росія, Україна, війна, Гаага
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