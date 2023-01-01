У Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Дуплієм, який більше року вважався зниклим безвісти. ФОТО
Сьогодні, 13:46
У Луцькій громаді провели в останню дорогу Героя Ігоря Дуплія.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Жителі міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 18 вересня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали захисника України Ігоря Дуплія.
Лучанин Дуплій Ігор Анатолійович (05.09.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 28 березня 2022 року в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.
Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Ігоря Дуплія поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Жителі міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами. Сьогодні, 18 вересня, у Кафедральному соборі Святої Трійці відспівали захисника України Ігоря Дуплія.
Лучанин Дуплій Ігор Анатолійович (05.09.1975 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 28 березня 2022 року в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.
Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Ігоря Дуплія поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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