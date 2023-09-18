У мережі з’явилися фото пошкодженого підводного човна «Ростов-на-Дону»

У мережі з’явилися фото пошкодженого підводного човна «Ростов-на-Дону»
Російські Telegram-канали виклали фото, ймовірно, наслідків ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу.

На знімках видно пошкодження підводного човна "Ростов-на-Дону", який обстрілював Україну ракетами, пише LB.ua.

Також видно дірки у "боці" субмарини (у правий борт човна в зону за рубкою) та зверху перед рубкою.

Нагадаємо, що вночі 13 вересня військові об'єкти рф у Севастополі зазнали ракетної атаки. Прилетіло по судноремонтному заводу: там пошкоджено ВДК "Мінськ" і один із шести підводних човнів ЧФ рф - дизель-електричний "Ростов-на-Дону", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду 2014-го.

За даними Defense Express, це - перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію – і одразу результативне.
У мережі з’явилися фото пошкодженого підводного човна «Ростов-на-Дону»

Міноборони рф заявило, що "всі пошкоджені кораблі будуть відновлені та продовжать службу", але військові експерти у цьому сумніваються. Нові знімки фактично підтверджують те, що якщо ремонт і можливий, то навряд чи в доці Севастополя.
У мережі з’явилися фото пошкодженого підводного човна «Ростов-на-Дону»


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Теги: Росія, підводний човен
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