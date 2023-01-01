23-річному волинянину просять присвоїти звання Героя України посмертно

Олександру Дмітрієву просять присвоїти звання Героя України посмертно.



Про це йдеться у тексті



Із перших днів вторгнення був мобілізований на військову службу кулеметником 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.



"Олександр Дмітрієв пішов до лав ЗСУ із початку війни 28.02.2022 року. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямках. Саме на останньому отримав поранення. Переніс безліч операцій, але серце Героя не витримало. Воїн пролежав 12 днів в реанімації: не прийшовши до свідомості, Олександр помер", - йдеться у тексті петиції.



Нагадаємо, що 28 серпня Герой під час виконання бойового завдання



Підписати петицію можна за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23-річному волинянинупросять присвоїти звання Героя України посмертно.Про це йдеться у тексті петиції , опублікованій на сайті президента України.Із перших днів вторгнення був мобілізований на військову службу кулеметником 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти."Олександр Дмітрієв пішов до лав ЗСУ із початку війни 28.02.2022 року. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямках. Саме на останньому отримав поранення. Переніс безліч операцій, але серце Героя не витримало. Воїн пролежав 12 днів в реанімації: не прийшовши до свідомості, Олександр помер", - йдеться у тексті петиції.Нагадаємо, що 28 серпня Герой під час виконання бойового завдання отримав поранення під час обстрілу з ПТРК в районі населеного пункту П’ятихатки Василівського району Запорізької області. На жаль, не приходячи у свідомість, помер у лікарні внаслідок несумісних із життям травм.Підписати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ

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