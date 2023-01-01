Скандал у місті на Волині: директор комунального підприємства виїхав за кордон і не повернувся

Сергій Коба поїхав у відрядження в Литву та не повернувся звідти й написав заяву про звільнення.



Про це повідомив місцевий активіст Андрій Кандиба на своїй сторінці у фейсбук, пише



У дописі йдеться про те, що пан Сергій нещодавно поїхав у відрядження в Литву, проте не повернувся звідти. Згодом з'явилась інформація про те, що він написав заяву про звільнення з посади керівника КП «Володимиртепло».



«Втік щур за кордон... спокійно, виїхавши з офіційною делегацією в Литву разом з заступником Пальонки, його кумом Матвійчуком. Ось такий плювок вам дорогі містяни. Нагадаю, що після війни тарифи підняли авансом за теплопослуги в тричі. Нагадаю, що за 2022-2023 рік на підприємство кума Матвійчука бюджет викинув більше 280 млн.грн. прийшлось захворіти, коли банду почали брати на гарячому», – зазначають у дописі.



Офіційна причина звільнення, вказана паном Сергієм у заяві, – через хворобу. Журналісти звернулись за коментарем до міського голови Володимира Ігоря Пальонки щодо цієї ситуації. Інформацію про виїзд за кордон пана Сергія він підтвердив та додав, що звернувся за цим фактом у поліцію.



«Він виїхав у відрядження разом з першим заступником міського голови Ярославом Матвійчуком і директором КП «Полігон» Володимиром Собіпаном у Литву. З питань використання технологій альтернативних джерел енергії у комунальному господарстві. В п'ятницю він мав повернутися з відрядження. Тоді ж на моє ім'я на електронну скриньку надійшла від нього заява про звільнення, у зв'язку зі станом здоров'я. Я після цього написав повідомлення у поліцію, що він виїхав і не повернувся», – розповів мер.



До слова, пан Коба також є депутатом Володимирської міської ради, проте заяву про складання депутатських повноважень він не написав. Його колеги, з якими він їздив у Литву, за словами мера, у п'ятницю повернулись в Україну. Зараз виконавчий комітет Володимирської міської ради шукає нового керівника для підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директор комунального підприємства «Володимиртепло»поїхав у відрядження в Литву та не повернувся звідти й написав заяву про звільнення.Про це повідомив місцевий активіст Андрій Кандиба на своїй сторінці у фейсбук, пише Конкурент У дописі йдеться про те, що пан Сергій нещодавно поїхав у відрядження в Литву, проте не повернувся звідти. Згодом з'явилась інформація про те, що він написав заяву про звільнення з посади керівника КП «Володимиртепло».«Втік щур за кордон... спокійно, виїхавши з офіційною делегацією в Литву разом з заступником, його кумом. Ось такий плювок вам дорогі містяни. Нагадаю, що після війни тарифи підняли авансом за теплопослуги в тричі. Нагадаю, що за 2022-2023 рік на підприємство кума Матвійчука бюджет викинув більше 280 млн.грн. прийшлось захворіти, коли банду почали брати на гарячому», – зазначають у дописі.Офіційна причина звільнення, вказана паном Сергієм у заяві, – через хворобу. Журналісти звернулись за коментарем до міського голови Володимиращодо цієї ситуації. Інформацію про виїзд за кордон пана Сергія він підтвердив та додав, що звернувся за цим фактом у поліцію.«Він виїхав у відрядження разом з першим заступником міського головиі директором КП «Полігон»у Литву. З питань використання технологій альтернативних джерел енергії у комунальному господарстві. В п'ятницю він мав повернутися з відрядження. Тоді ж на моє ім'я на електронну скриньку надійшла від нього заява про звільнення, у зв'язку зі станом здоров'я. Я після цього написав повідомлення у поліцію, що він виїхав і не повернувся», – розповів мер.До слова, пан Коба також є депутатом Володимирської міської ради, проте заяву про складання депутатських повноважень він не написав. Його колеги, з якими він їздив у Литву, за словами мера, у п'ятницю повернулись в Україну. Зараз виконавчий комітет Володимирської міської ради шукає нового керівника для підприємства.

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