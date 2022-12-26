Луцьк потребує донорів крові 3- та 4- груп





Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі на Facebook, а також Міністерство охорони здоров'я з посилання на інформацію платформи.



«Донорської крові потребують поранені військові, цивільні, постраждалі від ворожих обстрілів чи нещасних випадків, дорослі та діти з онкологічними захворюваннями, пацієнти під час операцій та багато інших українців», — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».



Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:



• Київ, Київський міський центр крові: 1-, 2+



• Вінниця: всі групи крові



• Рівне: всі групи крові



• Дніпро: всі групи крові



• Харків: всі групи крові



• Кропивницький: всі групи крові



• Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-



• Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-



• Херсон: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+/-



• Луцьк: 3-, 4-



Одеса: 1) Обл. станція переливання: всі групи крові; 2) Обл. дит. лікарня: всі групи крові



Як здати кров?







Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.



Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 18 вересня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові.Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі на Facebook, а також Міністерство охорони здоров'я з посилання на інформацію платформи.«Донорської крові потребують поранені військові, цивільні, постраждалі від ворожих обстрілів чи нещасних випадків, дорослі та діти з онкологічними захворюваннями, пацієнти під час операцій та багато інших українців», — коментує, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:• Київ, Київський міський центр крові: 1-, 2+• Вінниця: всі групи крові• Рівне: всі групи крові• Дніпро: всі групи крові• Харків: всі групи крові• Кропивницький: всі групи крові• Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-• Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-• Херсон: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+/-• Луцьк: 3-, 4-Одеса: 1) Обл. станція переливання: всі групи крові; 2) Обл. дит. лікарня: всі групи крові Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров.Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію