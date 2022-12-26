Луцьк потребує донорів крові 3- та 4- груп
Сьогодні, 16:23
Станом на 18 вересня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові.
Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі на Facebook, а також Міністерство охорони здоров'я з посилання на інформацію платформи.
«Донорської крові потребують поранені військові, цивільні, постраждалі від ворожих обстрілів чи нещасних випадків, дорослі та діти з онкологічними захворюваннями, пацієнти під час операцій та багато інших українців», — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
• Київ, Київський міський центр крові: 1-, 2+
• Вінниця: всі групи крові
• Рівне: всі групи крові
• Дніпро: всі групи крові
• Харків: всі групи крові
• Кропивницький: всі групи крові
• Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
• Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
• Херсон: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+/-
• Луцьк: 3-, 4-
Одеса: 1) Обл. станція переливання: всі групи крові; 2) Обл. дит. лікарня: всі групи крові
Як здати кров?
Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров.
Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.
Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі на Facebook, а також Міністерство охорони здоров'я з посилання на інформацію платформи.
«Донорської крові потребують поранені військові, цивільні, постраждалі від ворожих обстрілів чи нещасних випадків, дорослі та діти з онкологічними захворюваннями, пацієнти під час операцій та багато інших українців», — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
• Київ, Київський міський центр крові: 1-, 2+
• Вінниця: всі групи крові
• Рівне: всі групи крові
• Дніпро: всі групи крові
• Харків: всі групи крові
• Кропивницький: всі групи крові
• Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
• Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
• Херсон: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+/-
• Луцьк: 3-, 4-
Одеса: 1) Обл. станція переливання: всі групи крові; 2) Обл. дит. лікарня: всі групи крові
Як здати кров?
Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров.
Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.
Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Програма медичних гарантій: як зробити аналізи безкоштовно
Сьогодні, 16:59
Скандал у місті на Волині: директор комунального підприємства виїхав за кордон і не повернувся
Сьогодні, 16:37
Луцьк потребує донорів крові 3- та 4- груп
Сьогодні, 16:23
Медіа