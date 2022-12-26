Луцьк потребує донорів крові 3- та 4- груп

Луцьк потребує донорів крові 3- та 4- груп
Станом на 18 вересня по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові.

Про це повідомляє платформа ДонорUA у своєму дописі на Facebook, а також Міністерство охорони здоров'я з посилання на інформацію платформи.

«Донорської крові потребують поранені військові, цивільні, постраждалі від ворожих обстрілів чи нещасних випадків, дорослі та діти з онкологічними захворюваннями, пацієнти під час операцій та багато інших українців», — коментує Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

• Київ, Київський міський центр крові: 1-, 2+

• Вінниця: всі групи крові

• Рівне: всі групи крові

• Дніпро: всі групи крові

• Харків: всі групи крові

• Кропивницький: всі групи крові

• Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

• Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

• Херсон: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+/-

• Луцьк: 3-, 4-

Одеса: 1) Обл. станція переливання: всі групи крові; 2) Обл. дит. лікарня: всі групи крові

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Якщо центр крові у вашому місті співпрацює з платформою ДонорUA, ви будете адресно отримувати сповіщення, коли знадобиться саме ваша кров.

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

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Теги: донор, кров
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