У Луцьку неповнолітній велосипедист збив пішохідку: обох госпіталізували
Сьогодні, 15:23
В обласному центрі Волині неповнолітній велосипедист збив пішохідку.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 17 вересня, близько 18-ї години на проспекті Перемоги. Там неповнолітній керманич велосипеда наїхав на жінку. За попередньою інформацією, пригода трапилися на тротуарі. В результаті зіткнення обоє громадян отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
Чи винний у цій неприємній історії велосипедист, будуть з’ясовувати слідчі.
У патрульній поліції нагадують власникам двоколісних основні правила дорожнього руху, яких вони зобов’язані дотримуватися.
◾ Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд.
◾ Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.
◾ Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору.
◾ Для руху в темну пору доби й в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).
◾ Заборонено переїздити пішохідний перехід на велосипеді. Потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 17 вересня, близько 18-ї години на проспекті Перемоги. Там неповнолітній керманич велосипеда наїхав на жінку. За попередньою інформацією, пригода трапилися на тротуарі. В результаті зіткнення обоє громадян отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.
Чи винний у цій неприємній історії велосипедист, будуть з’ясовувати слідчі.
У патрульній поліції нагадують власникам двоколісних основні правила дорожнього руху, яких вони зобов’язані дотримуватися.
◾ Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд.
◾ Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.
◾ Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору.
◾ Для руху в темну пору доби й в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).
◾ Заборонено переїздити пішохідний перехід на велосипеді. Потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу.
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