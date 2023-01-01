У Луцьку неповнолітній велосипедист збив пішохідку: обох госпіталізували

В обласному центрі Волині неповнолітній велосипедист збив пішохідку.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Інцидент трапився учора, 17 вересня, близько 18-ї години на проспекті Перемоги. Там неповнолітній керманич велосипеда наїхав на жінку. За попередньою інформацією, пригода трапилися на тротуарі. В результаті зіткнення обоє громадян отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.Чи винний у цій неприємній історії велосипедист, будуть з’ясовувати слідчі.◾ Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд.◾ Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.◾ Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору.◾ Для руху в темну пору доби й в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).◾ Заборонено переїздити пішохідний перехід на велосипеді. Потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу.