У волинянина у Львові вилучено наркотики
Сьогодні, 17:10
На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 35-річному волинянину. Йому інкримінують незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту.
Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.
За даними слідства, підозрюваний зберігав у бардачку автомобіля 209 згортків PVP, з метою подальшого збуту.
Виявлено особливо небезпечну психотропну речовину наступним чином. Транспортний засіб фігуранта було зупинено працівниками Управління патрульної поліції у Львівській області. Він порушив правила дорожнього руху на одній із доріг неподалік Львова. При перевірці особистих документів, що знаходились у бардачку даного автомобіля, виявили згортки з психотропом.
Правоохоронцями вилучено розфасовані психотропні речовини.
Слідчі дії тривають.
Підозрюваний знаходиться під вартою.
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Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.
За даними слідства, підозрюваний зберігав у бардачку автомобіля 209 згортків PVP, з метою подальшого збуту.
Виявлено особливо небезпечну психотропну речовину наступним чином. Транспортний засіб фігуранта було зупинено працівниками Управління патрульної поліції у Львівській області. Він порушив правила дорожнього руху на одній із доріг неподалік Львова. При перевірці особистих документів, що знаходились у бардачку даного автомобіля, виявили згортки з психотропом.
Правоохоронцями вилучено розфасовані психотропні речовини.
Слідчі дії тривають.
Підозрюваний знаходиться під вартою.
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