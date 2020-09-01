У волинянина у Львові вилучено наркотики

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 35-річному волинянину. Йому інкримінують незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту.Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.За даними слідства, підозрюваний зберігав у бардачку автомобіля 209 згортків PVP, з метою подальшого збуту.Виявлено особливо небезпечну психотропну речовину наступним чином. Транспортний засіб фігуранта було зупинено працівниками Управління патрульної поліції у Львівській області. Він порушив правила дорожнього руху на одній із доріг неподалік Львова. При перевірці особистих документів, що знаходились у бардачку даного автомобіля, виявили згортки з психотропом.Правоохоронцями вилучено розфасовані психотропні речовини.Слідчі дії тривають.Підозрюваний знаходиться під вартою.