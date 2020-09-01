У волинянина у Львові вилучено наркотики

У волинянина у Львові вилучено наркотики
На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 35-річному волинянину. Йому інкримінують незаконне придбання, зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний зберігав у бардачку автомобіля 209 згортків PVP, з метою подальшого збуту.

Виявлено особливо небезпечну психотропну речовину наступним чином. Транспортний засіб фігуранта було зупинено працівниками Управління патрульної поліції у Львівській області. Він порушив правила дорожнього руху на одній із доріг неподалік Львова. При перевірці особистих документів, що знаходились у бардачку даного автомобіля, виявили згортки з психотропом.

Правоохоронцями вилучено розфасовані психотропні речовини.
Слідчі дії тривають.

Підозрюваний знаходиться під вартою.

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Теги: наркотики, Львів
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