У Раді хочуть дозволити військовим звільнятися за власним бажанням

У ВР зареєстрували законопроєкт, який передбачає перелік причин, за якими військовий може звільнитись добровільно.Про це повідомляє Телеграмна служба новин.Серед підстав, за якими військові зможуть звільнитись за власним бажанням, зокрема:- У зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби, у строки, визначені Указом Президента України, але не пізніше, ніж через 30 днів після закінчення строку служби;- За власним бажанням — у разі подання військовослужбовцем рапорту щодо порушення його прав, як військовослужбовця, протягом 7 днів від зафіксованого дня подачі рапорту, або відсутності відповіді на нього.Слід зауважити, що Міноборони та Держприкордонслужба не підтримали цей законопроект.