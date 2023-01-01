У Раді хочуть дозволити військовим звільнятися за власним бажанням

У Раді хочуть дозволити військовим звільнятися за власним бажанням
У ВР зареєстрували законопроєкт, який передбачає перелік причин, за якими військовий може звільнитись добровільно.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Серед підстав, за якими військові зможуть звільнитись за власним бажанням, зокрема:

- У зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби, у строки, визначені Указом Президента України, але не пізніше, ніж через 30 днів після закінчення строку служби;
- За власним бажанням — у разі подання військовослужбовцем рапорту щодо порушення його прав, як військовослужбовця, протягом 7 днів від зафіксованого дня подачі рапорту, або відсутності відповіді на нього.

Слід зауважити, що Міноборони та Держприкордонслужба не підтримали цей законопроект.

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Теги: війна, ЗСУ
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