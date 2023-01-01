П’яна водійка Tesla у Луцьку «спалилася» через дивні рухи авто





Про це в телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.



Упродовж вихідних патрульні Луцька виявили 12 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. Здебільшого, алкогольного.



Зокрема 2,32 проміле виявили у водійки автомобіля Tesla, який на вулиці Варварівка помітили поліцейські, коли той робив хаотичні маневри, рухаючись проїзною частиною.



На водійку патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.



Рішення у справі прийматиме суд.



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