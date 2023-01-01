П’яна водійка Tesla у Луцьку «спалилася» через дивні рухи авто

П’яна водійка Tesla у Луцьку «спалилася» через дивні рухи авто
У Луцьку патрульні поліцейські затримали нетверезу водійку автомобіля Tesla, який їхав «хаотичними» рухами.

Про це в телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.

Упродовж вихідних патрульні Луцька виявили 12 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. Здебільшого, алкогольного.

Зокрема 2,32 проміле виявили у водійки автомобіля Tesla, який на вулиці Варварівка помітили поліцейські, коли той робив хаотичні маневри, рухаючись проїзною частиною.
П’яна водійка Tesla у Луцьку «спалилася» через дивні рухи авто

На водійку патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Рішення у справі прийматиме суд.

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Теги: патрульні, Луцьк
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Коментарі 1
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тесла робим маневри))))
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