Як електромопед допомагає волинським бійцям на передовій
Сьогодні, 17:42
Командиру роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони Віталію виконувати бойові завдання допомагає електромопед.
Про це йдеться у повідомленні на каналі 100-ї бригади ТРО в телеграмі.
«Доволі хороший транспорт для безшумного пересування між позиціями. Плюс два багажники, на кожен з яких можна покласти, скажімо, по ящику патронів», – розповідає комроти.
У цивільному житті чоловік був тренером вищої категорії з кікбоксингу. Звідти й позивний – «Тренер». До речі, чимало вихованців пана Віталія нині боронять Україну зі зброєю в руках.
Війну на власні очі «Тренер» побачив ще 2015 року – коли мобілізувався до лав 14 окремої механізованої бригади і брав участь в АТО.
«Перемога буде за нами», – впевнено каже Віталій, махає рукою і тисне на газ свого електромопеда.
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Про це йдеться у повідомленні на каналі 100-ї бригади ТРО в телеграмі.
«Доволі хороший транспорт для безшумного пересування між позиціями. Плюс два багажники, на кожен з яких можна покласти, скажімо, по ящику патронів», – розповідає комроти.
У цивільному житті чоловік був тренером вищої категорії з кікбоксингу. Звідти й позивний – «Тренер». До речі, чимало вихованців пана Віталія нині боронять Україну зі зброєю в руках.
Війну на власні очі «Тренер» побачив ще 2015 року – коли мобілізувався до лав 14 окремої механізованої бригади і брав участь в АТО.
«Перемога буде за нами», – впевнено каже Віталій, махає рукою і тисне на газ свого електромопеда.
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