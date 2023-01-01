Як електромопед допомагає волинським бійцям на передовій

Командиру роти вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборонивиконувати бойові завдання допомагає електромопед.Про це йдеться у повідомленні на каналі 100-ї бригади ТРО в телеграмі.«Доволі хороший транспорт для безшумного пересування між позиціями. Плюс два багажники, на кожен з яких можна покласти, скажімо, по ящику патронів», – розповідає комроти.У цивільному житті чоловік був тренером вищої категорії з кікбоксингу. Звідти й позивний – «Тренер». До речі, чимало вихованців пана Віталія нині боронять Україну зі зброєю в руках.Війну на власні очі «Тренер» побачив ще 2015 року – коли мобілізувався до лав 14 окремої механізованої бригади і брав участь в АТО.«Перемога буде за нами», – впевнено каже Віталій, махає рукою і тисне на газ свого електромопеда.