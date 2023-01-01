Найбільший у світі морський парк звели у вигляді НЛО

Найбільший у світі морський парк звели у вигляді НЛО
У Китаї відкрився найбільший у світі морський науковий парк, який побудований у формі НЛО.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

На планування парку пішло 10 років, а на його будівництво – понад 5 років.

У парку Чжухай Чимелонг мешкає понад 100 тисяч морських тварин, а його площа становить 400 тисяч кв. м.
Найбільший у світі морський парк звели у вигляді НЛО

Щоденна пропускна спроможність парку – 50 тисяч відвідувачів.
Найбільший у світі морський парк звели у вигляді НЛО

Найбільший у світі морський парк звели у вигляді НЛО

Найбільший у світі морський парк звели у вигляді НЛО

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Теги: Китай, парк, НЛО
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