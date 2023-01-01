Найбільший у світі морський парк звели у вигляді НЛО
Сьогодні, 17:57
У Китаї відкрився найбільший у світі морський науковий парк, який побудований у формі НЛО.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
На планування парку пішло 10 років, а на його будівництво – понад 5 років.
У парку Чжухай Чимелонг мешкає понад 100 тисяч морських тварин, а його площа становить 400 тисяч кв. м.
Щоденна пропускна спроможність парку – 50 тисяч відвідувачів.
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Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
На планування парку пішло 10 років, а на його будівництво – понад 5 років.
У парку Чжухай Чимелонг мешкає понад 100 тисяч морських тварин, а його площа становить 400 тисяч кв. м.
Щоденна пропускна спроможність парку – 50 тисяч відвідувачів.
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