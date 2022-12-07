Ухилянту в Луцьку дали 2 роки умовно





Про це інформує



За даними суду, житель Луцька, який працює барменом в одному із закладі отримав повістку на службу до ЗСУ. Військово-лікарська комісія 14 червня 2023 року визнала його придатним до служби в армії. Того ж дня чоловік отримав повістку та 27 червня повинен був прийти до ТЦК і СП для служби під час мобілізації.



Проте чоловік того дня не прибув до військкомату. На суді бармен з Луцька провину визнав та розкаявся, він не заперечував версії слідства. У суді ухилянт просив його суворо не карати.



Під час розгляду справи суддя врахував "щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину". Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового.



Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед судом у Луцьку постав місцевий бармен, який відмовився від мобілізації після вручення йому повістки.Про це інформує ТСН з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.За даними суду, житель Луцька, який працює барменом в одному із закладі отримав повістку на службу до ЗСУ. Військово-лікарська комісія 14 червня 2023 року визнала його придатним до служби в армії. Того ж дня чоловік отримав повістку та 27 червня повинен був прийти до ТЦК і СП для служби під час мобілізації.Проте чоловік того дня не прибув до військкомату. На суді бармен з Луцька провину визнав та розкаявся, він не заперечував версії слідства. У суді ухилянт просив його суворо не карати.Під час розгляду справи суддя врахував "щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину". Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на 2 роки іспитового.Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді Волинської області.

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