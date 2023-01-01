Завтра на Волині прощатимуться з 22-річним Героєм Олександром Паніним

Паніним Олександром Олександровичем.



Про це



"Вихід з дому о 10.45 до храму Преподобного Амфілохія Почаївського, де о 11.00 відбудеться чин поховання. Далі від храму тіло Олександра Паніна повезуть на кладовище за таким маршрутом: вул. Богдана Хмельницького - вул. Центральна - вул. Партизанська.



Просимо усіх гідно востаннє провести



Вся громада схиляє голову в глибокій скорботі за нашим земляком, Героєм, Захисником, який поклав своє життя на вівтар патріотизму та відваги у служінні Україні", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 19 вересня, на Волині відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Ратнівській громаді."Вихід з дому о 10.45 до храму Преподобного Амфілохія Почаївського, де о 11.00 відбудеться чин поховання. Далі від храму тіло Олександра Паніна повезуть на кладовище за таким маршрутом: вул. Богдана Хмельницького - вул. Центральна - вул. Партизанська.Просимо усіх гідно востаннє провести полеглого Героя Вся громада схиляє голову в глибокій скорботі за нашим земляком, Героєм, Захисником, який поклав своє життя на вівтар патріотизму та відваги у служінні Україні", - йдеться в повідомленні.

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