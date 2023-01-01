На війні загинув випускник волинського ліцею Андрій Огородник

Андрій Огородник.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці ліцею у фейсбуці.



Війна з російськими окупантами забрала життя старшого лейтенанта Андрія Огородника - випускника 2016 року, який протистояв агресору, перебуваючи на службі в Центрі спеціальних операцій «А» СБУ.



Андрій - майстер спорту України з боксу, чемпіон Кубка та член національної збірної, займався боксом у Рівному.



«Вічна та світла памʼять Герою! Щирі співчуття рідним!» - зазначили у навчальному закладі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях із російськими окупантами поліг випускник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної СотніПро це йдеться у повідомленні на сторінці ліцею у фейсбуці.Війна з російськими окупантами забрала життя старшого лейтенанта Андрія Огородника - випускника 2016 року, який протистояв агресору, перебуваючи на службі в Центрі спеціальних операцій «А» СБУ.Андрій - майстер спорту України з боксу, чемпіон Кубка та член національної збірної, займався боксом у Рівному.«Вічна та світла памʼять Герою! Щирі співчуття рідним!» - зазначили у навчальному закладі.

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