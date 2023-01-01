На війні загинув випускник волинського ліцею Андрій Огородник

На війні загинув випускник волинського ліцею Андрій Огородник
У боях із російськими окупантами поліг випускник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Андрій Огородник.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ліцею у фейсбуці.

Війна з російськими окупантами забрала життя старшого лейтенанта Андрія Огородника - випускника 2016 року, який протистояв агресору, перебуваючи на службі в Центрі спеціальних операцій «А» СБУ.
На війні загинув випускник волинського ліцею Андрій Огородник

Андрій - майстер спорту України з боксу, чемпіон Кубка та член національної збірної, займався боксом у Рівному.

«Вічна та світла памʼять Герою! Щирі співчуття рідним!» - зазначили у навчальному закладі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як поновити тимчасовий захист у Чехії: інструкція
Сьогодні, 18:34
На війні загинув випускник волинського ліцею Андрій Огородник
Сьогодні, 18:18
Ухилянту в Луцьку дали 2 роки умовно
Сьогодні, 18:10
Завтра на Волині прощатимуться з 22-річним Героєм Олександром Паніним
Сьогодні, 18:01
Найбільший у світі морський парк звели у вигляді НЛО
Сьогодні, 17:57
Схожі новини
У громаді на Волині 3-денна жалоба: зупинилося серце Захисника У громаді на Волині 3-денна жалоба: зупинилося серце Захисника
15 вересень, 19:17
На щиті: волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя На щиті: волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя
15 вересень, 19:09
Виконував надскладні завдання: спогади про загиблого снайпера з Волині Виконував надскладні завдання: спогади про загиблого снайпера з Волині
15 вересень, 18:38
Україна повернула тіла ще 51 загиблого воїна Україна повернула тіла ще 51 загиблого воїна
15 вересень, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як поновити тимчасовий захист у Чехії: інструкція
Сьогодні, 18:34
 0
На війні загинув випускник волинського ліцею Андрій Огородник
Сьогодні, 18:18
 0
Ухилянту в Луцьку дали 2 роки умовно
Сьогодні, 18:10
 0
Завтра на Волині прощатимуться з 22-річним Героєм Олександром Паніним
Сьогодні, 18:01
 0
Найбільший у світі морський парк звели у вигляді НЛО
Сьогодні, 17:57
 0
Медіа
відео
1/8