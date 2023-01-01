У боях із російськими загарбниками загинув волинянин Іван Худина

У боях із російськими загарбниками загинув волинянин Іван Худина
Військовослужбовець із волинського села Тур Іван Худина віддав життя у боях проти окупантів.

Про це у фейсбуці повідомив очільник Заболоттівської громади Валерій Свіржевський.

«Ще одна трагічна, чорна звістка прийшла в нашу громаду», - зазначив він.

Як повідомив Свіржевський, під час бойового зіткнення з противником загинув сержант Худина Іван Анатолійович, розвідник-сапер, 1985 року народження, житель села Тур.
У боях із російськими загарбниками загинув волинянин Іван Худина

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого військового. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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