У боях із російськими загарбниками загинув волинянин Іван Худина

Іван Худина віддав життя у боях проти окупантів.



Про це у фейсбуці повідомив очільник Заболоттівської громади Валерій Свіржевський.



«Ще одна трагічна, чорна звістка прийшла в нашу громаду», - зазначив він.



Як повідомив Свіржевський, під час бойового зіткнення з противником загинув сержант Худина Іван Анатолійович, розвідник-сапер, 1985 року народження, житель села Тур.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого військового. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець із волинського села Турвіддав життя у боях проти окупантів.Про це у фейсбуці повідомив очільник Заболоттівської громади«Ще одна трагічна, чорна звістка прийшла в нашу громаду», - зазначив він.Як повідомив Свіржевський, під час бойового зіткнення з противником загинув сержант Худина Іван Анатолійович, розвідник-сапер, 1985 року народження, житель села Тур.«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого військового. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

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