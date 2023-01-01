У боях із російськими загарбниками загинув волинянин Іван Худина
Сьогодні, 18:57
Військовослужбовець із волинського села Тур Іван Худина віддав життя у боях проти окупантів.
Про це у фейсбуці повідомив очільник Заболоттівської громади Валерій Свіржевський.
«Ще одна трагічна, чорна звістка прийшла в нашу громаду», - зазначив він.
Як повідомив Свіржевський, під час бойового зіткнення з противником загинув сержант Худина Іван Анатолійович, розвідник-сапер, 1985 року народження, житель села Тур.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого військового. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомив очільник Заболоттівської громади Валерій Свіржевський.
«Ще одна трагічна, чорна звістка прийшла в нашу громаду», - зазначив він.
Як повідомив Свіржевський, під час бойового зіткнення з противником загинув сержант Худина Іван Анатолійович, розвідник-сапер, 1985 року народження, житель села Тур.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого військового. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
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