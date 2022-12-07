У Раді зареєстрували проект про електронний реєстр військовозобов’язаних
Сьогодні, 19:16
У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо електронного реєстру військовозобов'язаних.
Він передбачає спрощення отримання статусу УБД та уточнення до порядку ведення Реєстру військовозобов'язаних, повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Він відкриє доступ для Міноборони до відомостей про всіх громадян України 17-60 років у різних держреєстрах: Податковій, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, міграційній службі тощо.
Пропонується спростити обмін інформацією між реєстрами, а також запровадити електронну процедуру набуття статусу УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.
Проте документом пропонується і низка уточнень до порядку ведення Реєстру військовозобов'язаних: крім обов'язкового внесення відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів пропонується за допомогою реєстру забезпечити ідентифікацію таких осіб, а також оформлення, видачу, обмін, вилучення та визнання недійсними документів військового обліку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Він передбачає спрощення отримання статусу УБД та уточнення до порядку ведення Реєстру військовозобов'язаних, повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Він відкриє доступ для Міноборони до відомостей про всіх громадян України 17-60 років у різних держреєстрах: Податковій, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, міграційній службі тощо.
Пропонується спростити обмін інформацією між реєстрами, а також запровадити електронну процедуру набуття статусу УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.
Проте документом пропонується і низка уточнень до порядку ведення Реєстру військовозобов'язаних: крім обов'язкового внесення відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів пропонується за допомогою реєстру забезпечити ідентифікацію таких осіб, а також оформлення, видачу, обмін, вилучення та визнання недійсними документів військового обліку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
«Час не лікує»: у Луцьку зустрілися родичі загиблих бійців
Сьогодні, 19:41
У Раді зареєстрували проект про електронний реєстр військовозобов’язаних
Сьогодні, 19:16
У боях із російськими загарбниками загинув волинянин Іван Худина
Сьогодні, 18:57
Як поновити тимчасовий захист у Чехії: інструкція
Сьогодні, 18:34
Медіа