У Раді зареєстрували проект про електронний реєстр військовозобов’язаних

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо електронного реєстру військовозобов'язаних.Він передбачає спрощення отримання статусу УБД та уточнення до порядку ведення Реєстру військовозобов'язаних, повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.Він відкриє доступ для Міноборони до відомостей про всіх громадян України 17-60 років у різних держреєстрах: Податковій, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, міграційній службі тощо.Пропонується спростити обмін інформацією між реєстрами, а також запровадити електронну процедуру набуття статусу УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.Проте документом пропонується і низка уточнень до порядку ведення Реєстру військовозобов'язаних: крім обов'язкового внесення відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів пропонується за допомогою реєстру забезпечити ідентифікацію таких осіб, а також оформлення, видачу, обмін, вилучення та визнання недійсними документів військового обліку.