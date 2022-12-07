У Раді зареєстрували проект про електронний реєстр військовозобов’язаних

У Раді зареєстрували проект про електронний реєстр військовозобов’язаних
У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо електронного реєстру військовозобов'язаних.

Він передбачає спрощення отримання статусу УБД та уточнення до порядку ведення Реєстру військовозобов'язаних, повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Він відкриє доступ для Міноборони до відомостей про всіх громадян України 17-60 років у різних держреєстрах: Податковій, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, міграційній службі тощо.

Пропонується спростити обмін інформацією між реєстрами, а також запровадити електронну процедуру набуття статусу УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

Проте документом пропонується і низка уточнень до порядку ведення Реєстру військовозобов'язаних: крім обов'язкового внесення відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів пропонується за допомогою реєстру забезпечити ідентифікацію таких осіб, а також оформлення, видачу, обмін, вилучення та визнання недійсними документів військового обліку.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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