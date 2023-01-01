Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 вересня

У вівторок, 19 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі - без опадів, вдень - дощ, місцями - гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі згідрометеорології.Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.у давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики: якщо воно лягає лицьовою стороною доверху – до студеної зими, зворотною догори – зима буде теплою, а якщо і так, і так – то до помірної зими.