Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 вересня
У вівторок, 19 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі - без опадів, вдень - дощ, місцями - гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з
гідрометеорології.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°.

У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

Народний прогноз погоди: у давнину наші пращури погоду на зиму визначали за листям осики: якщо воно лягає лицьовою стороною доверху – до студеної зими, зворотною догори – зима буде теплою, а якщо і так, і так – то до помірної зими.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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