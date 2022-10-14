Пасажири потягів задонатили на ЗСУ понад мільйон
Сьогодні, 20:43
Пасажири потягів «Укрзалізниці» задонатили понад 1 мільйон гривень на FPV-дрони «Грім».
Про це у телеграмі повідомляє глава Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, кожен, хто подорожує потягом, може допомогти Силам оборони. Для цього потрібно купити чай від Gemini. Частина коштів з кожного пакетика йде на безпілотники для військових.
За три місяці в потягах продали 183 500 пакетиків чаю, зібравши 1 009 250 грн. Далі гроші передадуть через платформу UNITED24 на закупівлю дронів-камікадзе.
«Дякую всім за підтримку. Продовжуйте подорожувати Укрзалізницею та допомагати військовим», - зазначив Федоров.
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Про це у телеграмі повідомляє глава Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, кожен, хто подорожує потягом, може допомогти Силам оборони. Для цього потрібно купити чай від Gemini. Частина коштів з кожного пакетика йде на безпілотники для військових.
За три місяці в потягах продали 183 500 пакетиків чаю, зібравши 1 009 250 грн. Далі гроші передадуть через платформу UNITED24 на закупівлю дронів-камікадзе.
«Дякую всім за підтримку. Продовжуйте подорожувати Укрзалізницею та допомагати військовим», - зазначив Федоров.
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