Посадовиця митниці у Ковелі стала підозрюваною, - прокуратура

Працівницю митниці на Волині правоохоронці підозрюють у службовому підробленні.Про це повідомляє прес-служба Волинської обласної прокуратури.Стражі закону повідомили головній державній інспекторці митного поста «Ковель» про підозру у службовому підробленні та несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електрнно-обчислювальних машинах (комп"ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України).За даними слідства, працівниця митниці внесла до офіційних документів і Автоматизованої системи митного оформлення недостовірну інформацію щодо вантажного автомобіля, який відповідав екологічним нормам ЄВРО-4 та згідно з чинним законодавством взагалі не підлягав митному оформленню, і випустила його у вільний обіг на території України.Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.