Посадовиця митниці у Ковелі стала підозрюваною, - прокуратура
Сьогодні, 21:48
Працівницю митниці на Волині правоохоронці підозрюють у службовому підробленні.
Про це повідомляє прес-служба Волинської обласної прокуратури.
Стражі закону повідомили головній державній інспекторці митного поста «Ковель» про підозру у службовому підробленні та несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електрнно-обчислювальних машинах (комп"ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України).
За даними слідства, працівниця митниці внесла до офіційних документів і Автоматизованої системи митного оформлення недостовірну інформацію щодо вантажного автомобіля, який відповідав екологічним нормам ЄВРО-4 та згідно з чинним законодавством взагалі не підлягав митному оформленню, і випустила його у вільний обіг на території України.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.
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Про це повідомляє прес-служба Волинської обласної прокуратури.
Стражі закону повідомили головній державній інспекторці митного поста «Ковель» про підозру у службовому підробленні та несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електрнно-обчислювальних машинах (комп"ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України).
За даними слідства, працівниця митниці внесла до офіційних документів і Автоматизованої системи митного оформлення недостовірну інформацію щодо вантажного автомобіля, який відповідав екологічним нормам ЄВРО-4 та згідно з чинним законодавством взагалі не підлягав митному оформленню, і випустила його у вільний обіг на території України.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.
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