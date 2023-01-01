Посадовиця митниці у Ковелі стала підозрюваною, - прокуратура

Посадовиця митниці у Ковелі стала підозрюваною, - прокуратура
Працівницю митниці на Волині правоохоронці підозрюють у службовому підробленні.

Про це повідомляє прес-служба Волинської обласної прокуратури.

Стражі закону повідомили головній державній інспекторці митного поста «Ковель» про підозру у службовому підробленні та несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в електрнно-обчислювальних машинах (комп"ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах (ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362 КК України).

За даними слідства, працівниця митниці внесла до офіційних документів і Автоматизованої системи митного оформлення недостовірну інформацію щодо вантажного автомобіля, який відповідав екологічним нормам ЄВРО-4 та згідно з чинним законодавством взагалі не підлягав митному оформленню, і випустила його у вільний обіг на території України.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

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Теги: митниця, Волинь
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