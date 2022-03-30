У Польщі померла волинянка, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому

У Польщі померла волинянка, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому
38-річна Надія Гергеща з Благодатного Нововолинської громади померла у Польщі.

Перевезення тіла жінки з-за кордону вартує дуже дорого, сім’я таких коштів не має. Тому 18-річна донька померлої Богдана Ірза відкрила збір коштів та просить долучитися усіх небайдужих, - пише БУГ.

Як розповіла Богдана Ірза, їм подзвонили з селища Отвоцьк, що недалеко від Варшави, та повідомили про те, що мати померла, причин наразі не назвали. Рідним допомогли знайти фірму для перевезення тіл в Україну, проте сума виявилась непід’ємною.

Сім’ї померлої фірма назвала суму у понад 1500 євро. Друзі та небайдужі мешканці Нововолинська організували збір коштів, аби допомогти родині.

Переказати кошти на перевезення тіла Надії Гергещі з Польщі можна за посиланням або за реквізитами карти доньки:

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Теги: Волинь, смерть, Польща, допомога
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