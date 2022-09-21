До Луцька доставили вакцину для школярок проти ВПЛ





Вакцини вистачить для дворазового введення 150 дівчатам, розповів начальник управління охорони здоров'я Луцькради Володимир Лотвін, - інформує



З його слів, вакцину доставили в міську дитячу поліклініку.



"Був проведений тендер на закупівлю вакцини, її досить довго не було на ринку. Зараз опрацьовуємо інформацію по бажаючих. Сьогодні (18 вересня — ред.) було перше засідання робочої групи, зустріч-обговорення на рівні поліклініки з іншими представниками, які причетні до цієї програми", — сказав посадовець.

Як додав Володимир Лотвін, наразі триває організаційно-підготовча робота, вакцинація розпочнеться найближчим часом.



Що відомо про міську програму з вакцинації дівчат-підлітків проти ВПЛ

Програму профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9–14 років проти вірусу папіломи людини на 2023–2027 роки" затвердили під час сесії міської ради 31 травня 2023 року. Вона діятиме впродовж п'яти років.



Довідково:

Рак шийки матки є захворюванням, яке можна попередити. Причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини (ВПЛ) – інфекція, що передається статевим шляхом. Понад 70 % випадків раку шийки матки спричиняються двома різновидами вірусу папіломи людини – 16 та 18 типами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької міської громади надійшла перша партія двовалентної вакцини для дівчат віком 9–14 років проти вірусу папіломи людини.Вакцини вистачить для дворазового введення 150 дівчатам, розповів начальник управління охорони здоров'я Луцькради, - інформує Суспільне З його слів, вакцину доставили в міську дитячу поліклініку."Був проведений тендер на закупівлю вакцини, її досить довго не було на ринку. Зараз опрацьовуємо інформацію по бажаючих. Сьогодні (18 вересня — ред.) було перше засідання робочої групи, зустріч-обговорення на рівні поліклініки з іншими представниками, які причетні до цієї програми", — сказав посадовець.Як додав Володимир Лотвін, наразі триває організаційно-підготовча робота, вакцинація розпочнеться найближчим часом.Програму профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9–14 років проти вірусу папіломи людини на 2023–2027 роки" затвердили під час сесії міської ради 31 травня 2023 року. Вона діятиме впродовж п'яти років.Рак шийки матки є захворюванням, яке можна попередити. Причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини (ВПЛ) – інфекція, що передається статевим шляхом. Понад 70 % випадків раку шийки матки спричиняються двома різновидами вірусу папіломи людини – 16 та 18 типами.

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