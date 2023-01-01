У Білорусі лишилося менше тисячі «вагнерівців»

На території Білорусі зараз перебуває менше тисячі бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".Про це повідомляє Центр національного спротиву."За інформацією від місцевого підпілля в Білорусі залишилося менше ніж 1000 вагнерівців", - сказано в повідомленні.При цьому в Центрі уточнюють, що 200 з них залишаються інструкторами у спецпідрозділах Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони Білорусі.Решта - ті, кого не хочуть забирати ні у нові приватні військові компанії, ні у Міноборони РФ, додають в ЦНС.