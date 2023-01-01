У Білорусі лишилося менше тисячі «вагнерівців»

У Білорусі лишилося менше тисячі «вагнерівців»
На території Білорусі зараз перебуває менше тисячі бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За інформацією від місцевого підпілля в Білорусі залишилося менше ніж 1000 вагнерівців", - сказано в повідомленні.

При цьому в Центрі уточнюють, що 200 з них залишаються інструкторами у спецпідрозділах Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони Білорусі.

Решта - ті, кого не хочуть забирати ні у нові приватні військові компанії, ні у Міноборони РФ, додають в ЦНС.

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Теги: Білорусь, вагнерівці
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