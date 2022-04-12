Як поновити тимчасовий захист у Чехії: інструкція





Які правила з поновлення тимчасового захисту діють у Чехії, повідомляє



Українці, які повернулися в Україну та не продовжили термін візи тимчасового захисту у Чехії, не реєструвалися на продовження статусу, звертаються до видання із запитаннями, чи зможуть вони повернутися до цієї країни.



Інформація про те, у яких випадках можна вперше чи повторно отримати тимчасовий захист у Чехії, розміщена на порталі для іноземців.



Зазначається, що у ситуації, коли людина після набуття тимчасового захисту в Чехії отримала в іншій країні довгострокову візу (понад 90 днів) або посвідку на перебування, її тимчасовий захист анулюють. Звернутися повторно за прихистком у Чехії можна за умови, що інша країна анулює свій дозвіл чи візу. Треба буде надати підтвердження цієї ануляції.



Водночас це не стосується випадків, коли людина отримала в іншій країні тимчасовий захист.



Якщо людина вчасно не зареєструвалася на продовження тимчасового захисту (це треба було зробити онлайн до 31 березня 2023 року), то втратила статус. Разом із ним – допомогу з житлом, вільний доступ до ринку праці та до медичного страхування.



Заявку на тимчасовий захист можна подати повторно. Для цього слід звернутися особисто до одного з Крайових центрів допомоги для України (KACPU). Заява розглядатиметься на тих самих умовах, що і першого разу.



Але повторне надання захисту не означає, що біженці отримають виплати чи пільги, які діяли 150 днів, повторно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення майже пів мільйона українців отримали тимчасовий захист у Чехії. Близько третини з них виїхали з країни. Чимало людей цікавляться, чи можуть вони повернутися та продовжити статус.Які правила з поновлення тимчасового захисту діють у Чехії, повідомляє РБК-Україна Українці, які повернулися в Україну та не продовжили термін візи тимчасового захисту у Чехії, не реєструвалися на продовження статусу, звертаються до видання із запитаннями, чи зможуть вони повернутися до цієї країни.Інформація про те, у яких випадках можна вперше чи повторно отримати тимчасовий захист у Чехії, розміщена на порталі для іноземців.Зазначається, що у ситуації, коли людина після набуття тимчасового захисту в Чехії отримала в іншій країні довгострокову візу (понад 90 днів) або посвідку на перебування, її тимчасовий захист анулюють. Звернутися повторно за прихистком у Чехії можна за умови, що інша країна анулює свій дозвіл чи візу. Треба буде надати підтвердження цієї ануляції.Водночас це не стосується випадків, коли людина отримала в іншій країні тимчасовий захист.Якщо людина вчасно не зареєструвалася на продовження тимчасового захисту (це треба було зробити онлайн до 31 березня 2023 року), то втратила статус. Разом із ним – допомогу з житлом, вільний доступ до ринку праці та до медичного страхування.Заявку на тимчасовий захист можна подати повторно. Для цього слід звернутися особисто до одного з Крайових центрів допомоги для України (KACPU). Заява розглядатиметься на тих самих умовах, що і першого разу.Але повторне надання захисту не означає, що біженці отримають виплати чи пільги, які діяли 150 днів, повторно.

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