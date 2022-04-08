Зрадник за диверсії проти ЗСУ отримав 15 років тюрми

Колаборант, який розкидав саморізи для сповільнення колон ЗСУ під час боїв за Лиман, отримав 15 років за ґратами.Про це повідомляє прес-служба СБУ в телеграмі.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський інформатор з Донеччини. Він розвідував місця базування Сил оборони на території регіону та перешкоджав їх переміщенню на передову.Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Лимані під час стабілізаційних заходів на початку червня цього року.За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення.Засудженим є місцевий житель, якого російські окупанти дистанційно залучили до співпраці.За вказівкою агресора їхній поплічник намагався ускладнити пересування підрозділів ЗСУ під час боїв за Лиман.Для цього він приховано розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.Крім того, зловмисник збирав розвіддані про дислокацію блокпостів Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці.Отриману інформацію він передавав своєму «зв’язковому» – навіднику танкової роти російської тактичної групи «Купол», з яким раніше навчався у школі.Зв’язок підтримували через заборонену соцмережу «Однокласники».Під час обшуку у зловмисника вилучено мобільний телефон, який він використовував у підривній діяльності на користь рф.На підставі зібраних доказів суд визнав поплічника агресора винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.