Атака на Севастополь: вперше в історії крилатою ракетою вразили підводний човен

Вперше в історії людства підводний човен вдалося вразити крилатою ракетою, і зробили це ЗСУ.Про це повідомляє телегграм-канал Брати по зброї.Видання Defense Express констатувало, оцінюючи атаку Збройними силами України на окупований Севастополь: «Цієї ночі було перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію, тим більше відразу результативне».У виданні наголошують, що Україна не має штатних можливостей для боротьби з підводними човнами РФ, тому єдиною можливістю вразити російський підводний човен було саме знищити його в бухті.