Атака на Севастополь: вперше в історії крилатою ракетою вразили підводний човен

Атака на Севастополь: вперше в історії крилатою ракетою вразили підводний човен
Вперше в історії людства підводний човен вдалося вразити крилатою ракетою, і зробили це ЗСУ.

Про це повідомляє телегграм-канал Брати по зброї.

Видання Defense Express констатувало, оцінюючи атаку Збройними силами України на окупований Севастополь: «Цієї ночі було перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію, тим більше відразу результативне».

У виданні наголошують, що Україна не має штатних можливостей для боротьби з підводними човнами РФ, тому єдиною можливістю вразити російський підводний човен було саме знищити його в бухті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: підводний човен, ракета
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ДТП на Волині: спершу авто збило пішохода, а далі влетіло у стовпа
Сьогодні, 17:40
Депутати однієї з фракцій хочуть відсторонення міського голови Нововолинська: що відомо
Сьогодні, 17:12
Атака на Севастополь: вперше в історії крилатою ракетою вразили підводний човен
Сьогодні, 17:02
Дружині загиблого Героя з Волині Івана Ставнійчука вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 16:50
У Луцьку прощатимуться із воїном Віталієм Велічком
Сьогодні, 16:38
Схожі новини
Ракета влучила в житловий будинок у Львові: є загиблі і поранені Ракета влучила в житловий будинок у Львові: є загиблі і поранені
06 липень, 06:55
У Києві російська ракета вбила молоду жінку з Волині У Києві російська ракета вбила молоду жінку з Волині
02 червень, 15:00
У Польщі знайшли боєголовку від російської ракети, що впала на території країни у грудні У Польщі знайшли боєголовку від російської ракети, що впала на території країни у грудні
19 травень, 17:10
У лісі на півночі Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на ракету повітря-земля, – ЗМІ У лісі на півночі Польщі знайшли уламки об’єкта, схожого на ракету повітря-земля, – ЗМІ
27 квітень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДТП на Волині: спершу авто збило пішохода, а далі влетіло у стовпа
Сьогодні, 17:40
 0
Депутати однієї з фракцій хочуть відсторонення міського голови Нововолинська: що відомо
Сьогодні, 17:12
 0
Атака на Севастополь: вперше в історії крилатою ракетою вразили підводний човен
Сьогодні, 17:02
 0
Дружині загиблого Героя з Волині Івана Ставнійчука вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 16:50
 0
У Луцьку прощатимуться із воїном Віталієм Велічком
Сьогодні, 16:38
 0
Медіа
відео
1/8