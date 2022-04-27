Дружині загиблого Героя з Волині Івана Ставнійчука вручили його посмертну нагороду

Івана Ставнійчука із села Рівне вручили орден "За мужність" ІІІ ступеня.



Про це Юрій Фініковський.



Згідно з Указом Президента від 24 березня 2023 року за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку та високий професіоналізм старшого сержанта Івана Ставнійчука посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.



Нагадаємо,



Вічна слава, честь і шана загиблому Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдові загиблого військовослужбовцяіз села Рівне вручили орден "За мужність" ІІІ ступеня.Про це повідомив голова Рівненської громадиЗгідно з Указом Президента від 24 березня 2023 року за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку та високий професіоналізм старшого сержанта Івана Ставнійчука посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.Нагадаємо, військовий загинув на Харківщині 27 квітня 2022 року.Вічна слава, честь і шана загиблому Герою!

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