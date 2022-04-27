Дружині загиблого Героя з Волині Івана Ставнійчука вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 16:50
Вдові загиблого військовослужбовця Івана Ставнійчука із села Рівне вручили орден "За мужність" ІІІ ступеня.
Про це повідомив голова Рівненської громади Юрій Фініковський.
Згідно з Указом Президента від 24 березня 2023 року за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку та високий професіоналізм старшого сержанта Івана Ставнійчука посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Нагадаємо, військовий загинув на Харківщині 27 квітня 2022 року.
Вічна слава, честь і шана загиблому Герою!
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Про це повідомив голова Рівненської громади Юрій Фініковський.
Згідно з Указом Президента від 24 березня 2023 року за особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку та високий професіоналізм старшого сержанта Івана Ставнійчука посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Нагадаємо, військовий загинув на Харківщині 27 квітня 2022 року.
Вічна слава, честь і шана загиблому Герою!
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