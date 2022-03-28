У Нововолинську провели в останню путь двох Героїв

Мешканці Нововолинська попрощалися із захисниками –та, які загинули у російсько-українській війні.Про це у телеграмі повідомив мер НововолинськаНововолинськ – вкотре у скорботі. Мешканці шахтарського міста провели в останню путь із земляками, відважними Захисниками України — Володимиром Гасюком та Олександром Пущалом.«Вірні військовій присязі, наші Захисники віддали своє життя заради нашої свободи і незалежності. Їхній внесок у захист України неоціненний. Памʼятаймо про це завжди. Нехай сміливість та жертовність Володимира й Олександра надихають нас на боротьбу за мир та справедливість. Нехай вічна пам'ять про них буде нагадуванням про важливість захисту нашої рідної України», - зазначив міський голова.