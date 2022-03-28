У Нововолинську провели в останню путь двох Героїв
Сьогодні, 16:16
Мешканці Нововолинська попрощалися із захисниками – Володимиром Гасюком та Олександром Пущалом, які загинули у російсько-українській війні.
Про це у телеграмі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Нововолинськ – вкотре у скорботі. Мешканці шахтарського міста провели в останню путь із земляками, відважними Захисниками України — Володимиром Гасюком та Олександром Пущалом.
«Вірні військовій присязі, наші Захисники віддали своє життя заради нашої свободи і незалежності. Їхній внесок у захист України неоціненний. Памʼятаймо про це завжди. Нехай сміливість та жертовність Володимира й Олександра надихають нас на боротьбу за мир та справедливість. Нехай вічна пам'ять про них буде нагадуванням про важливість захисту нашої рідної України», - зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Нововолинськ – вкотре у скорботі. Мешканці шахтарського міста провели в останню путь із земляками, відважними Захисниками України — Володимиром Гасюком та Олександром Пущалом.
«Вірні військовій присязі, наші Захисники віддали своє життя заради нашої свободи і незалежності. Їхній внесок у захист України неоціненний. Памʼятаймо про це завжди. Нехай сміливість та жертовність Володимира й Олександра надихають нас на боротьбу за мир та справедливість. Нехай вічна пам'ять про них буде нагадуванням про важливість захисту нашої рідної України», - зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку прощатимуться із воїном Віталієм Велічком
Сьогодні, 16:38
У Нововолинську провели в останню путь двох Героїв
Сьогодні, 16:16
Дослідження: на гачок шахраїв потрапляв кожен другий українець
Сьогодні, 16:06
Як не отруїтися грибами: прості та ефективні поради лікарів
Сьогодні, 15:50
Медіа