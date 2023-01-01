Як не отруїтися грибами: прості та ефективні поради лікарів

Якщо все ж вирішили йти на «тихе полювання» до лісу, пам’ятайте:



Потрібно уважно оглядати гриби, звертати увагу на колір капелюшка, губки, ніжки. Коли збираєте гриби, можна скористатися для впевненості (у телефоні чи надрукованими) зображеннями їстівних грибів. Знайте, як відрізнити гриб від отруйного двійника.

За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.

Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій.

Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.

Їжте тільки приготовані гриби, навіть якщо це сироїжки.

Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше ніж добу.



нудота;

блювання;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, галюцинації.

Медики підготували для волинян інформаційну довідку, як безпечно збирати гриби та не отруїтися.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Гриби є доволі специфічним продуктом, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають «важкою» їжею.Деякі випадки отруєння грибами закінчуються смертельно, адже симптоми можуть проявитися надто пізно, коли токсини вже вразили печінку й нирки і людині вже майже неможливо допомогти.Найкращий спосіб вберегтися від отруєння – це їсти лише фермерські гриби і відмовитися від дикорослих. Варто купувати гриби в офіційних торгових точках (криті ринки, магазини) – там всі товари мають проходити санітарний контроль.Симптоми грибного отруєння можуть з’явитися у проміжок часу від 30 хвилин до кількох діб після вживання, залежно від виду грибів. Це можуть бути:Якщо такі симптоми спостерігаються в людини, яка нещодавно їла гриби, слід негайно телефонувати 103. Поки приїде швидка, потрібно промити шлунок хворого водою: тобто випити декілька склянок води кімнатної температури та викликати блювання, а потім повторювати цю процедуру доки з хворого не виходитиме чиста вода.«Не викидайте залишки грибів – їхній аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм», - закликають у центрі.