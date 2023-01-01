У Луцьку таксі не розминулося з іншим авто





Про це пише



Автопригода трапилася на вулиці Ковельській у Луцьку. Зі слів очевидців, на дорозі примудрилися не розминутися водії двох легковиків, зокрема – таксі.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Про постраждалих наразі не повідомляється.



Подробиці – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Ковельській в обласному центрі Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю таксі одного із популярних сервісів.Про це пише ВСН Автопригода трапилася на вулиці Ковельській у Луцьку. Зі слів очевидців, на дорозі примудрилися не розминутися водії двох легковиків, зокрема – таксі.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Про постраждалих наразі не повідомляється.Подробиці – згодом.

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