У Луцьку таксі не розминулося з іншим авто
Сьогодні, 15:14
На вулиці Ковельській в обласному центрі Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю таксі одного із популярних сервісів.
Про це пише ВСН.
Автопригода трапилася на вулиці Ковельській у Луцьку. Зі слів очевидців, на дорозі примудрилися не розминутися водії двох легковиків, зокрема – таксі.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Про постраждалих наразі не повідомляється.
Подробиці – згодом.
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Про це пише ВСН.
Автопригода трапилася на вулиці Ковельській у Луцьку. Зі слів очевидців, на дорозі примудрилися не розминутися водії двох легковиків, зокрема – таксі.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Про постраждалих наразі не повідомляється.
Подробиці – згодом.
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Коментарі 1
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