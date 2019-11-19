Через погоду на Волині оголосили жовтий рівень небезпеки





Про це інформує



Як розповів синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк, похолодання зумовлене проходженням холодного фронту та триватиме воно впродовж трьох днів.



У Луцьку температура повітря знизиться до 21 — 23 градусів тепла вдень та до +15 — +17 вночі. Вітер 7 — 12 метрів за секунду. В області очікується 18-23 градуси вдень та 12-17 вночі з позначкою +.



"Зниження температури спостерігатиметься впродовж трьох днів 14, 15 і 16 вересня. 15-те та 16-те будуть без опадів. У неділю, 17 вересня температура повітря знову підніметься до +28 градусів", – зазначив Василь Климюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині завтра, 14 вересня, оголосили "жовтий" рівень небезпеки через грозу та короткочасний дощ. В області також очікується зниження температури повітря.Про це інформує Суспільне Як розповів синоптик Волинського гідрометеоцентру, похолодання зумовлене проходженням холодного фронту та триватиме воно впродовж трьох днів.У Луцьку температура повітря знизиться до 21 — 23 градусів тепла вдень та до +15 — +17 вночі. Вітер 7 — 12 метрів за секунду. В області очікується 18-23 градуси вдень та 12-17 вночі з позначкою +."Зниження температури спостерігатиметься впродовж трьох днів 14, 15 і 16 вересня. 15-те та 16-те будуть без опадів. У неділю, 17 вересня температура повітря знову підніметься до +28 градусів", – зазначив Василь Климюк.

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