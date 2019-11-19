Через погоду на Волині оголосили жовтий рівень небезпеки

Через погоду на Волині оголосили жовтий рівень небезпеки
На Волині завтра, 14 вересня, оголосили "жовтий" рівень небезпеки через грозу та короткочасний дощ. В області також очікується зниження температури повітря.

Про це інформує Суспільне.

Як розповів синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк, похолодання зумовлене проходженням холодного фронту та триватиме воно впродовж трьох днів.

У Луцьку температура повітря знизиться до 21 — 23 градусів тепла вдень та до +15 — +17 вночі. Вітер 7 — 12 метрів за секунду. В області очікується 18-23 градуси вдень та 12-17 вночі з позначкою +.

"Зниження температури спостерігатиметься впродовж трьох днів 14, 15 і 16 вересня. 15-те та 16-те будуть без опадів. У неділю, 17 вересня температура повітря знову підніметься до +28 градусів", – зазначив Василь Климюк.

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Теги: погода, небезпека
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