Уповноважений з питань зниклих безвісти подає у відставку

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко подасть заяву про відставку.Про це йдеться у повідомленні на його каналі у телеграмі."Наразі Уповноважений перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку. Втім, з дати її затвердження допомога членам сімей зниклих безвісти командою Олега Котенко буде продовжуватись вже у форматі громадської роботи", — йдеться у повідомленні.У команді Уповноваженого пояснили, що 12 вересня на засіданні Кабінету міністрів змінили перелік повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.Перемовини з РФ про повернення тіл передали Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ.Зараз триває передача функціоналу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Коорштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС. Про номери гарячих ліній цих відомств, на які зможуть звернутися родини зниклих безвісти осіб, буде проінформовано додатково.