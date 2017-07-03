Уповноважений з питань зниклих безвісти подає у відставку

Уповноважений з питань зниклих безвісти подає у відставку
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко подасть заяву про відставку.

Про це йдеться у повідомленні на його каналі у телеграмі.

"Наразі Уповноважений перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку. Втім, з дати її затвердження допомога членам сімей зниклих безвісти командою Олега Котенко буде продовжуватись вже у форматі громадської роботи", — йдеться у повідомленні.

У команді Уповноваженого пояснили, що 12 вересня на засіданні Кабінету міністрів змінили перелік повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Перемовини з РФ про повернення тіл передали Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ.

Зараз триває передача функціоналу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Коорштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС. Про номери гарячих ліній цих відомств, на які зможуть звернутися родини зниклих безвісти осіб, буде проінформовано додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відставка, політика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку таксі не розминулося з іншим авто
Сьогодні, 15:14
Через погоду на Волині оголосили жовтий рівень небезпеки
Сьогодні, 15:05
Уповноважений з питань зниклих безвісти подає у відставку
Сьогодні, 14:54
Волинським піротехнікам, які розміновують Донеччину, вручили нагороди та присвоїли звання. ФОТО
Сьогодні, 14:47
Голова розвідки України Кирило Буданов вступає до аспірантури університету на Рівненщині
Сьогодні, 14:37
Схожі новини
Назвали найбільший прорахунок Поліщука Назвали найбільший прорахунок Поліщука
03 липень, 2017, 19:51
Поліщук подав у відставку через загрозу відповідальності, - Вусенко Поліщук подав у відставку через загрозу відповідальності, - Вусенко
03 липень, 2017, 13:40
Резніков написав заяву про відставку Резніков написав заяву про відставку
04 вересень, 10:48
Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО
01 червень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дослідження: на гачок шахраїв потрапляв кожен другий українець
Сьогодні, 16:06
 0
Як не отруїтися грибами: прості та ефективні поради лікарів
Сьогодні, 15:50
 0
На час опалювального сезону в Луцьку подорожчає тепло для населення
Сьогодні, 15:34
 0
У Луцьку таксі не розминулося з іншим авто
Сьогодні, 15:14
 0
Через погоду на Волині оголосили жовтий рівень небезпеки
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8