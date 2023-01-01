Голова розвідки України Кирило Буданов вступає до аспірантури університету на Рівненщині

Кирило Буданов подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на спеціальність «Політологія». Він перший у списку вступників.



Про це свідчать рейтингові списки вступників в аспірантуру НаУОА 2023-2024, пише



Кирило Буданов числиться першим у списку на спеціальність «Політологія». Формою навчання вказана вечірня.



Ректор Острозької академії Ігор Пасічник підтвердив інформацію Валерій Залужний, командувач 30-ї армії та дев'ять бойових генералів.



«Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні», — стверджує він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Головного управління розвідки Міноборони Україниподав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на спеціальність «Політологія». Він перший у списку вступників.Про це свідчать рейтингові списки вступників в аспірантуру НаУОА 2023-2024, пише Громадське Кирило Буданов числиться першим у списку на спеціальність «Політологія». Формою навчання вказана вечірня.Ректор Острозької академіїпідтвердив інформацію «Суспільному» . Він нагадав, що академію також закінчив головнокомандувач ЗСУ, командувач 30-ї армії та дев'ять бойових генералів.«Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні», — стверджує він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію