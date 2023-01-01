Голова розвідки України Кирило Буданов вступає до аспірантури університету на Рівненщині
Сьогодні, 14:37
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на спеціальність «Політологія». Він перший у списку вступників.
Про це свідчать рейтингові списки вступників в аспірантуру НаУОА 2023-2024, пише Громадське.
Кирило Буданов числиться першим у списку на спеціальність «Політологія». Формою навчання вказана вечірня.
Ректор Острозької академії Ігор Пасічник підтвердив інформацію «Суспільному». Він нагадав, що академію також закінчив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач 30-ї армії та дев'ять бойових генералів.
«Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні», — стверджує він.
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Про це свідчать рейтингові списки вступників в аспірантуру НаУОА 2023-2024, пише Громадське.
Кирило Буданов числиться першим у списку на спеціальність «Політологія». Формою навчання вказана вечірня.
Ректор Острозької академії Ігор Пасічник підтвердив інформацію «Суспільному». Він нагадав, що академію також закінчив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач 30-ї армії та дев'ять бойових генералів.
«Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні», — стверджує він.
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