Голова розвідки України Кирило Буданов вступає до аспірантури університету на Рівненщині

Голова розвідки України Кирило Буданов вступає до аспірантури університету на Рівненщині
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на спеціальність «Політологія». Він перший у списку вступників.

Про це свідчать рейтингові списки вступників в аспірантуру НаУОА 2023-2024, пише Громадське.

Кирило Буданов числиться першим у списку на спеціальність «Політологія». Формою навчання вказана вечірня.
Голова розвідки України Кирило Буданов вступає до аспірантури університету на Рівненщині

Ректор Острозької академії Ігор Пасічник підтвердив інформацію «Суспільному». Він нагадав, що академію також закінчив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач 30-ї армії та дев'ять бойових генералів.

«Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні», — стверджує він.

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Теги: Буданов, Рівненщина, університет
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