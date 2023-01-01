У Румунії знайшли нові уламки дрона після нічної атаки рф по Одещині





Про це пишуть Digi24 та румунська філія CNN, повідомляє



За даними ЗМІ, близько 05:00 13 вересня правоохоронці отримали інформацію про вибух у цьому районі та падіння безпілотників.



Міноборони Румунії повідомило, що у режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку, оскільки російські війська вночі продовжили атакувати українську портову інфраструктуру в Рені та Ізмаїлі поблизу кордону між Україною та Румунією.



Після виявлення груп безпілотників, які прямували до українських портів, у Румунії з 00:45 діяло попередження про потенційні ризики у районах повітів Тулча та Галац. Стан повітряної попередньої тривоги в цих районах скасували о 05:00.



Правоохоронці вранці отримали два дзвінки про падіння уламків. Тож представники Міноборони Румунії почали проведення перевірки.



Згодом Міноборони підтвердило, що в районі населених пунктів Нуферу і Вікторія в повіті Тулча були знайдені фрагменти, ймовірно від безпілотника, розкидані на площі в кілька десятків метрів.



У Міноборони Румунії повідомили, що залишаються в бойовій готовності та продовжуватимуть розслідування в районах, де можуть виникнути ризики внаслідок цієї ситуації. Румунія підтримує постійний зв’язок із союзниками, яких в режимі реального часу інформують про ситуацію.



«Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади, здійснені рф на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», — йдеться у заяві міністерства.



Що відомо про атаку на Одещину?



У ніч проти 13 вересня російські окупаційні війська запустили по території України 44 ударні безпілотники типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 32 з них. Основний напрямок запуску безпілотників — південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.



Так, унаслідок атаки по Ізмаїльському району Одеської області поранені щонайменше сім людей, пошкоджено нежитлові будівлі, сталося займання на стоянці вантажного автотранспорту.



Нагадаємо, після одностороннього виходу із «зернової угоди», росія регулярно обстрілює портову інфраструктуру України на півді, де зберігається зерно для експорту.



Під час однієї з таких масованих атак росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські дрони типу Shahed упали та здетонували на території Румунії. Спершу у Румунії заперечували падіння російських безпілотників на території своєї країни. Але згодом міністр оборони Румунії Ангел Тилвар підтвердив, що частини російського дрона впали на територію країни.



Попри те, що Румунія є країною-членом НАТО, в Альянсі не вживали жодних дій. Там зазначили, що не мають жодної інформації, яка б вказувала, що падіння російського безпілотника на території Румунії, є навмисним нападом із боку росії.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У румунському повіті Тулча знайшли нові уламки, ймовірно, російського безпілотника, розкидані на площі в кілька десятків метрів. Їх виявили пісня чергової атаки росії на порти в Одеській області у ніч проти 13 вересня. На місце направили гелікоптер Військово-повітряних сил Румунії, який збиратиме докази.Про це пишуть Digi24 та румунська філія CNN, повідомляє Громадське За даними ЗМІ, близько 05:00 13 вересня правоохоронці отримали інформацію про вибух у цьому районі та падіння безпілотників.Міноборони Румунії повідомило, що у режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку, оскільки російські війська вночі продовжили атакувати українську портову інфраструктуру в Рені та Ізмаїлі поблизу кордону між Україною та Румунією.Після виявлення груп безпілотників, які прямували до українських портів, у Румунії з 00:45 діяло попередження про потенційні ризики у районах повітів Тулча та Галац. Стан повітряної попередньої тривоги в цих районах скасували о 05:00.Правоохоронці вранці отримали два дзвінки про падіння уламків. Тож представники Міноборони Румунії почали проведення перевірки.Згодом Міноборони підтвердило, що в районі населених пунктів Нуферу і Вікторія в повіті Тулча були знайдені фрагменти, ймовірно від безпілотника, розкидані на площі в кілька десятків метрів.У Міноборони Румунії повідомили, що залишаються в бойовій готовності та продовжуватимуть розслідування в районах, де можуть виникнути ризики внаслідок цієї ситуації. Румунія підтримує постійний зв’язок із союзниками, яких в режимі реального часу інформують про ситуацію.«Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади, здійснені рф на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», — йдеться у заяві міністерства.У ніч проти 13 вересня російські окупаційні війська запустили по території України 44 ударні безпілотники типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 32 з них. Основний напрямок запуску безпілотників — південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.Так, унаслідок атаки по Ізмаїльському району Одеської області поранені щонайменше сім людей, пошкоджено нежитлові будівлі, сталося займання на стоянці вантажного автотранспорту.Нагадаємо, після одностороннього виходу із «зернової угоди», росія регулярно обстрілює портову інфраструктуру України на півді, де зберігається зерно для експорту.Під час однієї з таких масованих атак росії в районі Ізмаїльського порту 4 вересня російські дрони типу Shahed упали та здетонували на території Румунії. Спершу у Румунії заперечували падіння російських безпілотників на території своєї країни. Але згодом міністр оборони Румунії Ангел Тилвар підтвердив, що частини російського дрона впали на територію країни.Попри те, що Румунія є країною-членом НАТО, в Альянсі не вживали жодних дій. Там зазначили, що не мають жодної інформації, яка б вказувала, що падіння російського безпілотника на території Румунії, є навмисним нападом із боку росії.Нагадаємо, що у Румунії під час нічної атаки на Одеську область розіслали попередження жителям прикордонних з Україною сіл . Їх попросили сховатися в укриттях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію