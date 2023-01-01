На Рівненщині очільниця філії університету допомагала ухилянтам виїжджати за кордон, – СБУ
Сьогодні, 13:09
СБУ викрила нові «схеми для ухилянтів»: серед затриманих – очільниця філії університету на Рівненщині.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів.
За хабарі посадовиця «гарантувала» військовозобов’язаним «позачергове» зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.
У подальшому вона обіцяла «студентам» відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.
За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів.
За хабарі посадовиця «гарантувала» військовозобов’язаним «позачергове» зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.
У подальшому вона обіцяла «студентам» відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.
За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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