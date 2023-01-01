На Рівненщині очільниця філії університету допомагала ухилянтам виїжджати за кордон, – СБУ





Про це



У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів.



За хабарі посадовиця «гарантувала» військовозобов’язаним «позачергове» зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.



У подальшому вона обіцяла «студентам» відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.



За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.



Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викрила нові «схеми для ухилянтів»: серед затриманих – очільниця філії університету на Рівненщині.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів.За хабарі посадовиця «гарантувала» військовозобов’язаним «позачергове» зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.У подальшому вона обіцяла «студентам» відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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