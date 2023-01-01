Жителів Румунії закликали ховатися в укриттях під час атаки на Одеську область

Жителів Румунії закликали ховатися в укриттях під час атаки на Одеську область
У Румунії під час нічної атаки на Одеську область розіслали попередження жителям прикордонних з Україною сіл. Їх попросили сховатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Жителі прикордонних сіл повіту Тулча отримали сповіщення RO-Alert про можливе падіння деяких об'єктів. Це сталося під час російської атаки дронів на Ізмаїльський район Одеської області.

"Існує ймовірність падіння деяких предметів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. За відсутності сховища залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, орієнтовна тривалість атаки була 90 хвилин.

Нагадаємо, що цієї ночі, 13 вересня, російська армія атакувала Україну. Окупанти випустили 44 дрони-камікадзе іранської розробки. Сили протиповітряної оборони збили 32 з них.

Під ударом ворога була Одеська область, а саме на Ізмаїльський район. Внаслідок атаки пошкоджені припортова та інша цивільна інфраструктура. За останніми даними, постраждали шестеро водіїв вантажівок та місцевий житель.

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Теги: Румунія, укриття, Одеська область
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