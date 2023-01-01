Суд на Волині оштрафував 29-річного далекобійника на 204 тисячі за перевезення ухилянта під ковдрами

Андрію К., який у липні



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Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, обвинувачений зустрівся з 35-річним киянином 10 липня цього року. Тоді ж погодився допомогти йому незаконно виїхати до Польщі за 5 тисяч доларів.



Виїхати з України через пункт пропуску «Ягодин» чоловіки намагались вночі 20 липня. Ухилянт заховався на спальному місці далекобійника, вкрившись ковдрами. Втім, під час огляду кабіни вантажівки прикордонники виявили порушника. Відеофрагмент з цього обшуку згодом опублікувала прес-служби прикордонників.



На ухилянта склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону, який передбачає мінімум 3,4 тис. грн штрафу. А щодо водія відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон, вчинене з корисливих мотивів). Далекобійника затримали і відправили у СІЗО, однак чоловік вийшов з-під варти, внісши 107 тис. грн застави.



В процесі слідства чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 8 вересня суддя Олег Павлусь цю угоду затвердив, тож далекобійник повинен буде сплатити 204 тисячі гривень штрафу. Зауважимо, що це пом'якшене покарання, оскільки санкція статті передбачала від семи до дев'яти років тюрми.



«Міра покарання більш м'якого виду, ніж передбачено санкцією ч.3 ст.332 ККУ, <...> з огляду на фактичні обставини інкримінованого злочину, відсутність тяжких наслідків, з урахуванням особи обвинуваченого, який щиро кається у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, до кримінальної відповідальності притягається вперше, позитивно характеризується, є внутрішньо переміщеною особою внаслідок збройної агресії РФ», – йдеться у вироку.



Вирок поки не набрав законної сили. Однак, судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати рішення суду, імовірно, ніхто не буде.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Райсуд на Волині призначив 204 тисячі грн штрафу 29-річному далекобійнику., який у липні намагався незаконно вивезти в Польщу ухилянта . Водій сховав його на спальному місці під ковдрами, але порушника під час огляду кабіни фури виявили прикордонники.Про це пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, обвинувачений зустрівся з 35-річним киянином 10 липня цього року. Тоді ж погодився допомогти йому незаконно виїхати до Польщі за 5 тисяч доларів.Виїхати з України через пункт пропуску «Ягодин» чоловіки намагались вночі 20 липня. Ухилянт заховався на спальному місці далекобійника, вкрившись ковдрами. Втім, під час огляду кабіни вантажівки прикордонники виявили порушника. Відеофрагмент з цього обшуку згодом опублікувала прес-служби прикордонників.На ухилянта склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону, який передбачає мінімум 3,4 тис. грн штрафу. А щодо водія відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон, вчинене з корисливих мотивів). Далекобійника затримали і відправили у СІЗО, однак чоловік вийшов з-під варти, внісши 107 тис. грн застави.В процесі слідства чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 8 вересня суддя Олег Павлусь цю угоду затвердив, тож далекобійник повинен буде сплатити 204 тисячі гривень штрафу. Зауважимо, що це пом'якшене покарання, оскільки санкція статті передбачала від семи до дев'яти років тюрми.«Міра покарання більш м'якого виду, ніж передбачено санкцією ч.3 ст.332 ККУ, <...> з огляду на фактичні обставини інкримінованого злочину, відсутність тяжких наслідків, з урахуванням особи обвинуваченого, який щиро кається у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, до кримінальної відповідальності притягається вперше, позитивно характеризується, є внутрішньо переміщеною особою внаслідок збройної агресії РФ», – йдеться у вироку.Вирок поки не набрав законної сили. Однак, судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати рішення суду, імовірно, ніхто не буде.

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