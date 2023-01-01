Далекобійника, який за 5 тисяч доларів намагався вивезти ухилянта за кордон, взяли під варту. ФОТО

Далекобійника, який за 5 тисяч доларів намагався вивезти ухилянта за кордон, взяли під варту. ФОТО
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 29-річному жителю села Горенка Бучанського району Київської області повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, водій вантажівки «DAF», маючи дозвіл на виїзд за межі території України в умовах воєнного стану відповідно до системи «Шлях», за 5000 доларів США взявся нелегально вивезти у Польщу 35-річного військовозобов`язаного.

Опівночі 20 липня 2023 року ухилянта, який ховався у кабіні на спальному місці, викрили прикордонники у пункті пропуску «Ягодин».

Його притягнуто до адміністративної відповідальності.

Водію ж суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Далекобійника, який за 5 тисяч доларів намагався вивезти ухилянта за кордон, взяли під варту. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Далекобійник, ухилянт, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Бахмутом загинув 25-річний Герой з Луцького району Ярослав Федорець
Сьогодні, 16:52
Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці
Сьогодні, 16:30
Далекобійника, який за 5 тисяч доларів намагався вивезти ухилянта за кордон, взяли під варту. ФОТО
Сьогодні, 16:20
У фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023 змагатимуться волиняни
Сьогодні, 16:10
Загиблого Героя з Луцька Віктора Демчура доставили в Україну в рамках обміну з росією
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці
Сьогодні, 16:30
29-річного волинянина судитимуть за побиття матері до смерті 29-річного волинянина судитимуть за побиття матері до смерті
11 липень, 17:30
Судитимуть двох посадовців Держрибагенства Волині, які «погоріли» на хабарі Судитимуть двох посадовців Держрибагенства Волині, які «погоріли» на хабарі
04 липень, 18:01
На Волині судитимуть членів злочинної організації, які постачали наркотики у виправну колонію На Волині судитимуть членів злочинної організації, які постачали наркотики у виправну колонію
04 липень, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під Бахмутом загинув 25-річний Герой з Луцького району Ярослав Федорець
Сьогодні, 16:52
 0
Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці
Сьогодні, 16:30
 0
Далекобійника, який за 5 тисяч доларів намагався вивезти ухилянта за кордон, взяли під варту. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
У фіналі Нацвідбору Дитячого Євробачення-2023 змагатимуться волиняни
Сьогодні, 16:10
 0
Загиблого Героя з Луцька Віктора Демчура доставили в Україну в рамках обміну з росією
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8