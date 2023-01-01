Далекобійника, який за 5 тисяч доларів намагався вивезти ухилянта за кордон, взяли під варту. ФОТО
Сьогодні, 16:20
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 29-річному жителю села Горенка Бучанського району Київської області повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, водій вантажівки «DAF», маючи дозвіл на виїзд за межі території України в умовах воєнного стану відповідно до системи «Шлях», за 5000 доларів США взявся нелегально вивезти у Польщу 35-річного військовозобов`язаного.
Опівночі 20 липня 2023 року ухилянта, який ховався у кабіні на спальному місці, викрили прикордонники у пункті пропуску «Ягодин».
Його притягнуто до адміністративної відповідальності.
Водію ж суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, водій вантажівки «DAF», маючи дозвіл на виїзд за межі території України в умовах воєнного стану відповідно до системи «Шлях», за 5000 доларів США взявся нелегально вивезти у Польщу 35-річного військовозобов`язаного.
Опівночі 20 липня 2023 року ухилянта, який ховався у кабіні на спальному місці, викрили прикордонники у пункті пропуску «Ягодин».
Його притягнуто до адміністративної відповідальності.
Водію ж суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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