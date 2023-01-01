Загиблого Героя з Луцька Віктора Демчура доставили в Україну в рамках обміну з росією

Демчура Віктора Степановича.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Демчур Віктор Степанович, 05.04.1989 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-номер обслуги 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.



Солдат Демчур Віктор Степанович загинув 02.11.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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