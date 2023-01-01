Загиблого Героя з Луцька Віктора Демчура доставили в Україну в рамках обміну з росією

Загиблого Героя з Луцька Віктора Демчура доставили в Україну в рамках обміну з росією
У рамках обміну з російською федерацією в Україну було доставлене тіло лучанина Демчура Віктора Степановича.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Демчур Віктор Степанович, 05.04.1989 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-номер обслуги 2 аеромобільного взводу 1 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.

Солдат Демчур Віктор Степанович загинув 02.11.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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