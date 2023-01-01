На Волині власники елітних авто сплатили до бюджетів громад понад мільйон гривень

За підсумками першого півріччя 2023 року волинські власники елітних авто сплатили до місцевих бюджетів 1 мільйон 115 тисяч гривень транспортного податку. Наразі сума сплаченого в області транспортного податку на 3,6 відсотка перевищує минулорічні показники за аналогічний період.Про це повідомляє головне управління ДПС у Волинській області.Із загальної суми надходжень транспортного податку 865 тисяч – внесок підприємств і фірм, які мають у власності вартісні автомобілі. Понад 250 тисяч транспортного податку перерахували до бюджетів громад фізичні особи, які володіють легковими машинами, що підлягають оподаткуванню.Нагадаємо, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі (далі – Мінекономіки), за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – Перелік об’єктів оподаткування), який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.Перелік об’єктів оподаткування поточного податкового (звітного) року розміщено на вебсайті Мінекономіки (www.me.gov.ua), який включає 230 моделей легкових автомобілів, що є об’єктами оподаткування транспортним податком у поточному податковому (звітному) періоді – 2023 році.