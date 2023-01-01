На Волині за вихідні шахраї видурили гроші в 10 громадян

Протягом вихідних до поліції Волині звернулося десять громадян із заявами про шахрайства. Аферисти у різний спосіб за лічені хвилини видурювали гроші у потерпілих. Громадяни втрачали від 2 до 64 тисяч гривень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Жителька Луцького району втратила 2 тисячі гривень, купуючи в мережі Інтернет фотоапарат. Дівчина перейшла за фішинговим посиланням, ввела свої дані картки, внаслідок чого кошти із рахунку потерпілої списались автоматично.До 63-річної ковельчанки зателефонувала особа, яка представилася працівником служби безпеки банку. Під приводом припинення нібито шахрайських дій зловмисник заволодів грошима жінки у сумі 64 тисячі гривень.У жительки селища Локачі шахраї видурили 62 тисячі гривень під приводом розблокування банківської карти.Поліція вкотре застерігає громадян бути пильними та нагадує про найпоширеніші схеми шахраїв, через які громадяни втрачають свої кошти:- ні в якому разі не повідомляйте дані своїх банківських карток: CVV код (три цифри на звороті банківської карти), паролі тощо, які надсилає вам банк;- купуйте товар в мережі Інтернет через перевірені сайти та у перевірених покупців, користуйтеся післяплатою;- не переходьте за сумнівними, фішинговими посиланнями, користуйтеся лише офіційними сайтами. Через одну букву, змінену в адресі, ви потрапляєте на фейковий сайт. Потім ви вводите свої дані та автоматично втрачаєте гроші;- перевіряйте інформацію, коли ваші нібито родичі чи знайомі просять вас про позику грошей через соціальні мережі. Шахраї можуть зламувати сторінки ваших родичів-знайомих і таким чином виманювати у вас гроші. Зателефонуйте до людини, яка просить про допомогу, переконайтесь особисто, що в соціальних мережах ви спілкуєтеся саме з цією людиною, а не з шахраєм;- ще один поширений спосіб аферистів: видурювання грошей у громадян під приводом різних соціальних виплат. Нагадуємо, що отримувати допомогу ви можете лише через офіційні ресурси та установи, зокрема, через додаток «Дія», але наразі там жодна допомога не виплачується;- запам’ятайте: якщо вам телефонують й повідомляють, що «ваш родич у біді» та пропонують вирішити проблему за «кругленьку» суму, знайте - ви спілкуєтесь із шахраями.