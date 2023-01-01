Волинян попереджають про небезпечну каву з Австрії, яка може викликати судоми

До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло інформаційне повідомлення, отримане по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 18 липня 2023 року № 2023.4690-fup2, стосовно виявлення охратоксину А в меленій каві (виробник: Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія), що експортувалась з Австрії (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder) до України (отримувач: ТОВ «ТД ГУРМАНДІЗ», вул. Костянтинівська 72, м. Київ, 04080 ).Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.«Звертаємо увагу операторів ринку, у разі наявності в обігу зазначеної продукції, просимо вжити заходи щодо вилучення її з обігу відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а також проінформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м. Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81», - йдеться у інформації.Шкідливий мікротоксин продукується мікроскопічними пліснявими грибами роду Аспергіл (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius та інші) та роду Пеніциліум (Penicillium verru). Охратоксин А харчовий є небезпечним для здоров'я людини, адже може викликати гостре отруєння, що дає ускладнення на нирки та має накопичувальну дію. Після потрапляння в організм у людини може виникнути нудота, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення, судоми.